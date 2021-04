Danmarks nye mangemillionær: Troede, det var fis

Hvordan ville du reagere, hvis du blev ringet op af et nummer, du ikke kendte, og personen i den anden fortalte, at du lige var blevet godt 310 mio. kroner rigere?

Måske ligesom den mand fra Roskilde, der fredag aften sikrede sig den næststørste gevinst i Danmarkshistorien, da han løb med førstepræmien i Eurojackpot på vanvittige 310.785.127 kroner.

Han troede nemlig i første omgang slet ikke på den glade besked, da han lørdag blev ringet af Danske Spil.

- Han var ude at køre en tur med sin bror og var meget skeptisk til at starte med. Han troede jo, at jeg lavede fis med ham. Men jeg fik ham til at logge sig ind på sin spilkonto på telefonen, og der kunne han jo se, at det var rigtigt. Og så var der en del råben og skrigen i røret, fortæller Vicki Lindahl Tillebæk, der arbejder i Danske Spils Kundecenter, i en pressemeddelelse.

Den nyslåede rigmand ønsker ikke overraskende at beholde sin anonymitet. Men hvis man i den kommende tid får øje på en mand i en fabriksny Ferrari på Roskilde-egnen, er den glade vinder et godt bud på chaufføren.

De fem største gevinster i Danmarkshistorien 1. 315.009.958 kroner, Eurojackpot, 2015, Helsingør 2. 310.785.127 kroner, Eurojackpot, 2021, Roskilde Kommune 3. 210.688.619 kroner, Eurojackpot, 2018, Kalundborg 4. 206.913.776 kroner, Vikinglotto, 2020, Helsingør 5. 148.183.435 kroner, Eurojackpot, 2017, Hjørring Kilde: Danske Spil Vis mere Luk

- Han fortalte, at han lige havde kørt forbi en Ferrari-forhandler, og havde talt med sin bror om, hvor vildt det kunne være at eje sådan en, så det skulle ikke undre mig, hvis de vendte om, fortæller Vicki Lindahl Tillebæk.

- Det var virkelig rørende at mærke de to brødres glæde. Vinderen fortalte, at familien altid har arbejdet virkelig hårdt for deres penge, så det var tydeligt, at dette var helt ubeskriveligt for dem.

Den store gevinst kom i hus via tallene 11,18,23,29 og 32 samt stjernetallene 3 og 7 udtrukket i det europæiske lotteri Eurojackpot. Den glade vinder havde investeret i 20 rækker, der var købt på mobiltelefonen.

