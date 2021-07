Dansk bookmaker lukker

Om små to uger er det ikke længere muligt at spille hos den danske bookmaker Youbet, som Danske Spil lancerede i 2018.

Youbet lukker ned 12. juli, skriver bookmakeren på sin hjemmeside.

- I vores optik så har Youbet udspillet sin rolle, siger Niels Erik Folmann, der er adm. direktør hos Danske Licens Spil, til Ekstra Bladet.

- Det er konsekvensen af, at vi ikke vil konkurrere på store bonusser og aggressive kampagner og højere odds som de eneste parametre for at prøve at stjæle markedsandele, så vil vi hellere undvære den sidste tjente krone.

- Synes du, at det har været en fiasko, når I ender med at lukke det efter tre år?

- Nej, overhovedet ikke.

- Jeg har været med de seneste ni år, i forhold til hvad der er sket de første syv år, og hvad der er sket de sidste to år, så er det helt enormt, hvordan det her marked er ved at ændre sig, og det skal vi selvfølgelig være de første, der reagerer på, og derfor er der ikke plads til Youbet længere, siger Niels Erik Folmann.

Youbet har udspillet sin rolle, siger Niels Erik Folmann. Foto: Mik Eskestad

Får udbetalt indestående

Youbet anbefaler nuværende kunder til at sætte eventuelt indestående på betting-konti til udbetaling inden 12. juli, hvorefter de vil blive udbetalt til ens NemKonto inden for to hverdage.

Hvis kunder ikke sætter dem til udbetaling, vil de blive udbetalt inden for fem hverdage fra 12. juli.

Åbne væddemål, der først afgøres efter 12. juli, vil blive annulleret, og indsatsen vil blive tilbagebetalt. Hvis odds er faldet efter placeringen af væddemål, vil kunder få et kontant beløb svarende til oddsændringen, oplyser Youbet.

Hvis odds er steget, vil væddemålet annulleres, og indsatsen vil blive tilbagebetalt.

Har du problemer med spil, kan du få hjælp af spillemyndigheden her.