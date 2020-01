Dansk spillefugls utrolige held: Scorede en halv million i overtiden

Et storslået comeback kronet med en overtidsscoring udløste 13-rigtige for en heldig spiller hos danske spil

Sporting Braga knuste mange danske hjerter i starten af sæsonen, da de uden besvær ekspederede Brøndby ud af Europa League-kvalifikationen.

Med noget større besvær skaffede de dog søndag en heldig dansk tipper 500.126 kroner for en indsats på kun 72 kroner.

Det skriver Danske Spil i en pressemeddelelse

Braga var ellers længe ved at spolere den gyldne mulighed for 13 af 13 rigtige, da de kom bagud 1-0 i første halvleg mod CD Tonela i den portugisiske liga.

De skulle vente helt til det 79. minut, før Paulinho fik udlignet. Her fra havde tipperen dog stadig langt til sin gevinst, og det virkede ikke til at bolden ville i nettet.

Med hvert sekund må tipperen være blevet mere og mere desperat.

Alle minutter frem til det 90. minut er blevet spillet, og da holdene går ind i overtiden, ser de mere end en halv million kroner ud til at være langt væk.

I de døende minutter stiger hjemmeholdets Fransérgio til vejrs og sender bolden på overliggeren. Det var stolpe ud frem for stolpe ind, og det kunne nemt have været det endelige for den kære tipper, men bolden hoppede direkte ud til Paulinho, som nemt kunne score sit andet mål i kampen og dermed sende en stor bunke penge ud af Danske Spil.

Paulinho fik med sine to mål i kampen sneget sig op på otte sæsonmål i ligaen, dertil kan tilføjes, at han scorede et enkelt mål i begge kampe mod Brøndby tidligere på sæsonen.

Danske Spil oplyser, at tipperen har spillet et reduceret system R 4-6-72, hvor der med den rette opstilling var cirka 1,4 procents chance for at ramme de 13 rigtige.

Tipperen har ikke givet sig til kende, men den heldige vinder har indleveret sin kupon hos Circle K i Hillerød.

