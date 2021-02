Dansk tipper scorer vild gevinst

Et overtidsmål på Old Trafford sikrede københavnsk tipper gevinst på mere end en million

Alting afhænger af øjnene, der ser.

Da Evertons Dominic Calvin-Lewin lørdag aften dybt inde i overtiden sikrede sit hold det ene point med udligningen til 3-3 på Old Trafford, spolerede han humøret hos millioner af Manchester United-fans overalt på kloden.

Til gengæld fik han smilet frem hos en københavnsk tipper, der på et splitsekund blev millionær, da et indskud på beskedne 128 forvandlede sig til hele 1.051.639 kroner.

Det oplyser Danske Spil i en pressemeddelelse.

Den glade vinder havde købt en tipskupon til 128 kroner i Bispeparkens Kiosk, som er beliggende i Københavns Nordvestkvarter.

Tipperen havde halvgarderet syv ud af 13 kampe på kuponen. En halvgardering betyder, at man kan spille på to udfald i en kamp. For eksempel 1X eller X2.

Inden den sene aftenkamp i Manchester var de 12 første kampe hjemme, og så kunne der ellers bides negle foran tv-skærmen, mens favoritterne fra Manchester United skulle køre en føring på 3-2 hjem.

12 rigtige ville også udløse en pæn gevinst, men så skulle puljen deles med andre heldige tippere, mens uafgjort ville sikre hele førstepræmiepuljen.

Dominic Calvin-Lewin reddede lørdagen for både Everton og en københavnsk tipper med sin scoring på Old Trafford. Foto: Ritzau Scanpix

Det udfald sikrede Calvin-Lewin, da han prikkede udligningen ind bag David De Gea i det 95. minut, og dermed kan den dygtige og heldige tipper sætte mere end en million ind på sin konto.

Se miraklet: Tæt på katastrofe

Klar besked: Slet ikke gode nok

Dén besked skulle Brøndby ikke have

Eksperten afslører: Ham har de færreste på radaren