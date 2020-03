Danske Spil i knæ: Sådan er vi ramt

At tippe en 13'er kan kræve en større bedrift i disse dage, hvor nærmest al sportslig aktivitet er en by i Rusland.

Og den talemåde er faktisk ikke kun en frase. Komisk eller ej, bliver der stort set kun driblet bold på stadions i den hviderussiske liga.

Men den enes død er jo som bekendt den andens brød, og hos Danske Spil er man i den grad hungrende efter mere sport, hvor man dog fortsat udbyder oddsmuligheder.

- Hovedparten af vores spillere oddser normalt på fodbold, tennis, basketball og håndbold, så vi kan naturligvis mærke, at for eksempel alle de store europæiske fodboldligaer, NBA og tennisturneringer ligger stille verden over.

- Nedlukningen af fodboldturneringer påvirker selvfølgelig også Tips, hvor vi i øjeblikket har svært ved at sammensætte tipskuponer frem i tiden. Derfor udkommer vores trykte programblad heller ikke for tiden, fortæller direktør hos Danske Licens Spil, Niels Erik Folmann til Ekstra Bladet.

- Der er stadig kampe og turneringer, der bliver afviklet, og vi udbyder fortsat spil på sport, som ikke er aflyst. Der spilles for eksempel stadig fodbold i Hviderusland, og esporten kører også. Men udbuddet af sport, man kan spille på, er kraftigt reduceret, og det kan aflæses i vores omsætning, siger han.

Men nedlukningen af den internationale sportsverden har ingen betydning for Danske Spils udlodningsmidler, der går til almennyttige formål i idræts-, kultur- og foreningslivet.

Det er nemlig udelukkende overskuddet fra lotterispillene, der går til udlodningsmidlerne.

Ifølge direktøren påvirker de mange aflysninger og flytninger af sportsbegivenheder selvfølgelig indtjeningen på sportsspillene, hvis overskud går til statskassen.

I 2019 gav Danske Spil ca. 1,3 milliarder kroner til udlodningsmidlerne.

Danske Spils samlede økonomiske bidrag – inklusive spilleafgifter og selskabsskat – var sidste år knap 3 milliarder kroner, hvilket var det største samfundsmæssige bidrag i Danske Spils historie.

Ydermere oplyser Niels Erik Folmann, at hvis man har spillet på annullerede kampe, får man sine penge retur.

