Dansker vinder 310 millioner kroner

En dansker har fredag aften vundet intet mindre end 310 millioner kroner i Eurojackpot.

Det skriver Danske Spil i en pressemeddelelse.

Præmien er den andenstørste, der nogensinde er vundet i Danmark. Præcist lyder vinderpuljen på 310.785.127 kroner.

De fem største gevinster i Danmarkshistorien 1. 315.009.958 kroner, Eurojackpot, 2015, Helsingør 2. 210.688.619 kroner, Eurojackpot, 2018, Kalundborg 3. 206.913.776 kroner, Vikinglotto, 2020, Helsingør 4. 148.183.435 kroner, Eurojackpot, 2017, Hjørring 5. 140.358.416 kroner, Vikinglotto, 2016, Vejle. Kilde: Danske Spil Vis mere Luk

- Det er jo fuldstændig vildt og fantastisk. Vi er så glade for, at Danmark nu får årets anden store vinder af Eurojackpot - og så midt i en corona-tid, hvor man har ekstra meget brug for at kunne gøre drømme til virkelighed. Der skal lyde et kæmpe tillykke herfra, lyder det fra administerende direktør i Danske Lotteri Spil, Pernille Mehl.

Vinderen er fra Roskilde Kommune, og vedkommende har spillet på 20 enkeltrækker. Talkombinationen lyder 1, 18, 23, 29, 32 samt de to stjernetal - 3 og 7.

Danske Spil har endnu ikke hørt fra den heldige vinder, oplyser spiludbyderen.

Den enorme præmie er dog stadig fem millioner kroner fra rekorden på 315 millioner kroner. Rekorden blev vundet i 2015 i Helsingør

Eurojackpot blev lanceret i marts 2012, og det er et af de lotterier hos Danske Spil, hvor der er de største præmier.

Ifølge Danske Spils hjemmeside er der for eksempel altid mindst 63 millioner kroner i 1. præmiepuljen. Fredag var der altså næsten fem gange så meget.

De store præmier skyldes, at spillet går på tværs af mange europæiske lande. I øjeblikket deltager Danmark, Estland, Finland, Holland, Island, Italien, Kroatien, Letland, Litauen, Norge, Polen, Tyskland, Tjekkiet, Slovakiet, Slovenien, Spanien Sverige og Ungarn.