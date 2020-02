Danskerklub dukker Leeds

Nederlaget på 2-0 til Nottingham Forest i lørdags betyder, at forfølgerne endelig har indhentet Leeds, og et nyt nederlag tirsdag aften vil for Brentford betyde, at de overhaler Leeds i tabellen. Det er dog ikke kun Brentford, men også den førnævnte Forest såvel som Fulham, der kan hoppe forbi Leeds i ligatabellen, hvilket siger alt, hvad man bør vide, om gæsternes dårlige form.

Da de gik ind i december, lignede de et stensikkert bud på en oprykker, i stedet er de nu i gang med præcis samme nedtur som i sidste sæson. Det er ren déjà vu for Marcelo Bielsas mænd, som kun har én sejr i seks kampe.

Brentford har haft godt fat i Leeds, siden The Bees vendte tilbage til The Championship i 2014. Siden da har Leeds besøgt Griffin Park fem gange og kun høstet et point. Griffin Park har i det hele taget været et fort for Brentford i denne sæson med ni sejre af 15 og 28 mål i processen.

Brentford vil være ekstremt opsatte i aften, mens selvtilliden ganske enkelt ikke kan være stor hos gæsterne. Vi har allerede set på, hvor skidt de normalt klarer sig på dette stadion, og London har i det hele taget ikke mange gode minder at byde på for Bielsa og co.

Alene i denne sæson har de tabt udekampe mod Queens Park Rangers, Fulham, Millwall og sågar Charlton. De modige basker til et-tallet hos eksempelvis Bwin, der byder 2.50 gange pengene retur, jeg går lidt mere forsigtigt til værks og tager højde for, at begge kan leve med uafgjort i en snæver vending.

Peterborough – Southend

Vi dykker en tur ned i League 1, hvor Peterborough er i overdådig form. Efter en rigtig skidt periode hen over nytår, har de vendt et nyt blad og kommer stormende ind til denne hjemmekampe på nakken af fem sejre i træk.

Det skyldes ikke mindst offensiven, som i dén grad leverer. De fem sejre kom i hus med 4-0, 2-1, 2-0, 4-1 og 4-0. Med en sejr i aften og pointtab til Wycombe springer de op og lægger sig på en andenplads, og der skulle være pæne chancer mod rækkens nummer næstsidst.

Peterborough vandt deres seneste tre møder, og gæsterne er åbenlyst ikke blevet bedre i mellemtiden. Der er dog pænere odds at hente ved at satse på en målrig kamp med begge involveret. Gæsterne har ikke holdt nullet i 12 udekampe og Peterboroughs offensiv er skarp, som indikeret.

Til gengæld har Southend også selv scoret i deres seneste syv udekampe i rap. Fem af deres seneste seks udekampe og deres seneste fire kampe i træk gav gevinst ved nedenstående væddemål, hvorfor jeg finder det værd at prøve odds 2.10 af.

Sunderland – Rochdale

Vi bliver i League 1, hvor Sunderland er kæmpe favoritter mod Rochdale, og formen er også god hos The Black Cats, som har sneget sig op på sjettepladsen. Det er dog ikke mange mål, de scorer, faktisk har de blot scoret tre mål i deres seneste fem kampe. Alle tre mål gav en 1-0 sejr.

Rochdale frister lige nu en tilværelse som nummer 18, men når de taber, taber de ikke nødvendigvis stort. Deres seneste tre udebanenederlag var alle på ét overskydende mål. Et ciffertips på 1-0 lokker igen, eller en satsning på et handicap-kryds til eksempelvis odds 3.50 hos Unibet.

Jeg føler mig bedst klædt på ved nedenstående væddemål, som giver odds 2.45 ved point til gæsterne og indskuddet retur, hvis Sunderland vinder med ét mål. Rochdale præsterede i december at vinde 1-0 hos rækkens tophold Rotherham. Både Doncaster og bundproppen Bolton har holdt Sunderland til nul på hjemmebane indenfor den seneste halvanden måned.

Spilforslag:

The Championship tirsdag 20.45

Brentford – Leeds (draw-no-bet) 1 odds 1.74 Unibet

League 1 tirsdag 20.45

Peterborough - Southend

Begge hold scorer + over 2.5 mål odds 2.10 Youbet

Over 3 mål odds 1.85 888Sport

Sunderland – Rochdale (asian handicap +1) 2 odds 2.45 888Sport