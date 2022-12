Det glade vanvid: Håndværker leverer drømme-kupon

Bayern München slog forleden FC Barcelona i Champions League i kvindefodbold.

Tyskerne havde på forhånd givet odds 11 hos Danske Spil, og det siger jo en hel del om styrkeforholdet, hvilket så igen nok afholder en hel del fra at spille på dem som vinder af kampen.

Men tag nu denne østeuropæiske håndværker, der for tiden arbejder i Esbjerg.

Han lod sig ikke gå på af de høje odds. Tværtimod. Han så det som en udfordring og smed penge på Bayern som vinder.

Men han gjorde mere end det.

Han gik stik imod de lokales håb og drømme og spillede på samme kupon på, at Team Esbjergs stjernehær ville tabe i Håndboldligaen til Nykøbing Falster.

Den gik også hjem.

'Det er jo crazy'

Faktisk gik alle fem kampe, han havde på den kupon, hjem. Alle med et pænt højt odds.

Derfor er han nu blevet 53.920 kroner og 50 ører rigere for de 50 kroner, han havde spillet.

- Hvor meget siger du? Femten tusind? HALVTREDS? Det er jo crazy!!, kommer det i et interview med Danske Spil torsdag, hvor han tydeligvis kun lige er blevet klar over sit utrolige held.

Han medgiver, at det sandt for dyden ikke er meget, han ved om kvindefodbold.

- Ha ha… Nej! Jeg ved INTET om kvindefodbold. Ingenting! Jeg ved da noget om herrefodbold, men ikke om kvinderne. Det er første gang jeg spiller på kvindefodbold. Det er rent begynderheld! Ha ha ha ha ha! Nej, nej, det er løgn!!, kommer det.

De mange penge betyder nu, at ungerne i hjemlandet kan se frem til lidt større julegaver end ellers planlagt.

- Det er gode penge for mig! Jeg er jo arbejder, ikke millionær! Det er min julegave fra oven. Jeg har virkelig brug for de penge til min familie… 50.000 kroner – det er gode penge for mig, siger han.

Vinderkuponen

Håndbold, kvinder: Nykøbing Falster - Team Esbjerg 1, odds 5,5

Fodbold, kvinder: Bayern München - Barcelona 1, odds 11

Fodbold, herrer: Ternana – Cagliari 1, odds 2,5

Huesca – FC Andorra, 1, odds 3,1

Tenerife – Alaves, 1, odds 2,3

Samlet odds: 1078,41

Indsats: 50 kroner

Gevinst: 53.920,50 kroner.