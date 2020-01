Djokovic er manden, de skal slå

Fredag blev der trukket lod til dette års Australian Open, hvor det endnu engang er sportens tre største legender, Nadal, Djokovic og Federer, der tiltrækker sig den største opmærksom. Vi har set lodtrækningen nærmere efter i sømmene og går igennem de fire kvarte dele, den som vanligt er delt op i, startende med den førsteseedede.

Rafa Nadal

Førsteseedet på herresiden er Rafa Nadal, og lodtrækningen byder ham ikke på voldsomme forhindringer på vejen til fjerde runde. Her venter til gengæld sandsynligvis enten Karen Khachanov eller Nick Kyrgios.

Førstnævnte har tidligere voldt Nadal enorme problemer ved US Open forrige år, mens Kyrgios ofte har haft Nadal på krogen. Kommer Nadal videre herfra, venter en kvartfinale mod Dominic Thiem, hvis denne holder seedningen.

Spiller han som mod slutningen af 2019, kan det blive et brag af et opgør, men med Thiem på hard court får man lidt af hvert og alt i alt er det bare vanskeligt at argumentere for, at altid utroligt stabile Nadal ikke når langt, hvis ellers skader holder sig på afstand.

Han nåede finalen ved ATP Cup med Spanien, men kunne slet ikke røre Novak Djokovic. Han var i finalen i Melbourne sidste år, men han har ikke vundet her siden 2009 og har tabt fire finaler i mellemtiden.

Han er normalt ikke så aktiv inden Australian Open, som ATP Cup krævede af ham, så spørgsmålet er netop, om fysikken kan holde til syv sejre på hard court i bedst-af-fem sæt. Jeg tror det ikke.

Bedste vinderodds på Nadal: 5.50 Danske Spil

Novak Djokovic

Serberen var decideret fremragende ved ATP Cup, og når han spiller på dét niveau, er der bare ingen, som kan være med. Det vil så også kræve et højt niveau at nå finalen, da han er placeret i samme kvart som formstærke Roberto Bautista-Agut og frygtløse Stefanos Tsitsipas.

Det store spørgsmålstegn ud for Djokovic er, hvad ATP Cup-deltagelsen har betydet. Det var et nu prestigeprojekt, som kostede en masse kræfter, som han ikke plejer at bruge inden Australian Open. Ikke siden 2013 har han spillet en turnering før årets første Grand Slam.

Skal han vinde i Melbourne vil det således kræve 13 sejre i træk fra manden, der har syv titler Down Under. Er fysikken til dét, allerede på denne tid af året? Odds omkring de 2.30 frister ikke.

Bedste vinderodds på Djokovic: 2.25 Danske Spil

Roger Federer

Federer deltog ikke i ATP Cup, så han er i hvert fald ikke slidt. Han kan heller ikke klage over lodtrækningen, der umiddelbart vurderet giver ham Denis Shapovalov som stærkeste modstander i den tredje kvart.

Dimitrov, Berrettini, Borna Coric, Fabio Fognini og Hubert Kurkacz er alle sammen spændende navne, men kan de også drille Federer i en Grand Slam bedst-af-fem? Med denne lodtrækning er Federer et indskud værd, eventuelt med tanke på at spille imod ham senere i turneringen.

Bedste vinderodds på Federer: 11.00 888Sport m.fl.

Daniil Medvedev

Russeren er seedet til en semifinale efter et formidabelt 2019, hvor han sluttede med flest sejre af alle. Han leverede en uforglemmelig finale ved US Open mod Nadal, hvor kun marginaler holdt ham fra titlen.

Den slags har det med at bringe et mentalt skift, pludselig bliver man klar over, at man også i de største turneringer kan presse de største spillere, og når man er havnet i en kvart uden de ”Tre Store”, må man med hans evner tilskrives store chancer.

Bedste vinderodds på Medvedev: 9.00 888Sport m.fl.

Af outsider bør nævnes Roberto Bautista-Agut og Andrey Rublev. Spanieren spillede forrygende ved ATP Cup, hvor han vandt samtlige kampe uden at afgive ét eneste sæt. Han var i kvartfinalen sidste år, i semifinalen ved Wimbledon. Han vinder næppe, men evnerne til at nå langt er til stede.

Rublev åbnede året med at vinde i Doha uden at afgive sæt, og fortsatte så takterne i Adelaide i denne uge. Han lukkede 2019 fremragende af, han er stærk på hard court, og han lugter blod i en kvart, der bortset fra Medvedev ser meget åben ud.

De to kan spilles til odds 67.00 hos Unibet, hvis man er til langskud for en smal indsats. Mine indsatser placeres i første omgang som vist nedenstående.

Spilforslag:

Medvedev vinder Australien Open 9.00 888Sport

Federer vinder Australien Open 11.00 888Sport