Efter konflikten: Oddset stiger på dansk sejr

Danmark er stadig favoritter mod Wales, når der spilles Nation League søndag aften i Aarhus, men landsholdskonflikten har fået oddset til at sige til omkring to gange pengene igen

Da landsholdskonflikten brød ud, blev odds på Danmark - Wales suspenderet, da bookmakerne ikke vidste, hvilke hold der ville stille til start. Og odds fortsatte med at være suspenderet, da vikarlandsholdet blev udtaget til kampen mod Slovakiet.

Heller ikke dagen efter vikarlandsholdets kamp var der odds hos bookmakerne på Nations League-opgøret mellem Danmark - Wales i Aarhus på søndag klokken 18, hvilket der normalt ville være på dette tidspunkt.

Det var stadig et stort spørgsmålstegn, hvilket hold Danmark ville stille med. Sent torsdag aften landede DBU og Spillerforeningen en midlertidig aftale, og i løbet af fredagen begyndte bookmakerne at åbne for odds på kampen, og det var noget højere, end de odds, der var inden landsholdskonflikten brød ud.

Det viser en gennemgang af oddsmarkedet fra inden suspendering og udtalelser fra to bookmakere, skriver onlinemediet BetXpert.

- Vi har ligget i oddslejet 1,60 til 1,80 på en dansk sejr. Lige nu giver vi odds 2,05 på Danmark over Wales. Det højere odds er et udtryk for Wales flotte sejr over Irland i går (torsdag aften, red.), men dertil skal også lægges den virak, der har været omkring landsholdet, siger Peter Emmike Rasmussen, oddsansvarlig hos Danske Spil.

- Landholdsspillerne kender selvfølgelig hinanden, og det er de samme spillere, der var med til VM, men spørgsmålet er, hvordan konflikten har påvirket dem, fortsætter den oddsansvarlige.

Kæmpe oddsfald på Slovakiet - Danmark: Det er helt vildt

Fra odds 1,57 til 2,00

Også Unibet åbnede ud i et lavere odds, end det der kan spilles nu. Dansk sejr startede med at give 1,57, da der blev åbnet for spil på kampen den 27. august. I skrivende stund fås en dansk sejr til odds 2,00.

Agenterne fælder dom: Landsholds-vikarer kan score kassen nu

Her er spillerne, du skal købe til Premier League-manager



- Virakken kan ikke undgå at have sat sine spor. Landsholdet kan ikke nå at forberede sig normalt, have den rette træningssamling, og de fik jo heller ikke spillet testkampen, hvor Åge Hareide ville få mulighed for at rette op på ting. Træningsmæssigt og forberedelsesmæssigt er det danske hold sat tilbage, siger pressechef hos Unibet Per Marxen.

De danske landsholdsspillere trænede sammen, mens der blev forsøgt at finde en løsning med DBU, men flere af spillerne har også været tilbage hos deres klubber, da de ikke længere var en del af landsholdstruppen mod Slovakiet.

- Det er kun en midlertidig aftale, landsholdet har landet, så det må formentlig stadig bakse rundt i hovederne på dem. Vi ved, at fodboldspillere ikke er immune over for, hvad der skrives om dem i pressen. Der ligger et irritationsmoment hos spillerne, og det trækker ikke danskernes vej, siger Per Marxen.

Danske Spil om refunderede væddemål: Vi skulle trække en streg et sted

Odds 2,00 står ikke til kampstart

Wales spillede en flot kamp mod Irland torsdag aften, hvor de vandt med 4-1. Stjernen over dem alle på det walisiske landsholdet, Gareth Bale, scorede et flot langskudsmål, mens han også blev noteret for en enkelt assist. Han kan blive svær at tæmme for de danske landsholdsspillere, der bør holde et ekstra vågent øje med ham.

- Unibet er ikke immune overfor markedstendenser, og her ser vi, at når et hold fra Storbritannien klarer sig godt, så plejer det at have en indvirkning på det store, britiske oddsmarked, hvor der spilles på det britiske hold. Det plejer at forplante sig til os også, og de andre kunder hos os oddser tungere på Wales end på Danmark, og det er med til at trække oddset på Wales ned, siger Per Marxen.

Transferkrig: Disse klubskifter satte sindene i kog i dansk fodbold

Alligevel forudser han, at oddset på Danmark vil falde op mod kampstart, når der kommer mere ro omkring den danske trup.

- Jeg kunne godt forestille mig, at odds 2,00 ikke står til kampstart. Når al den kritiske opmærksomhed på landsholdet lægger sig, så tager danskerne klaphatten på igen og tænker, at den kamp mod Wales skal Kong Christian (Christian Eriksen, red.) nok klare, og at alting bliver godt igen, siger Per Marxen.

Hos Danske Spil fortæller Peter Emmike Rasmussen, at størstedelen af indskuddene indtil videre er kommet på Danmark, hvilket ikke er overraskende.

- Lige nu er cirka 70 procent af omsætningen lagt på dansk sejr, mens 30 procent er på Wales. Det er meget få, der spiller på uafgjort, og vores kunder oddser med hjertet på Danmark. Jeg forventer, at når vi når til kampstart vil fortælle i dansk favør været noget a la 65 - 10 - 25 procent, siger den oddsansvarlige.

Se også: Hareide overvejede at kvitte jobbet

Se også: Landsholdet i frit fald: Mister folkelighed og sponsortække

Se også: Perfekt aften sender Danmark tættere på EM

Ekspert om Simon Kjær: Anfører i bagholdsangreb på DBU