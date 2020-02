Eksperten overrasker: Sådan skal du spille aftenens brag

Chelsea-fans har ikke glemt, hvordan deres mandskab åbnede sæsonen ved på Old Trafford at løbe ind i en 4-0 øretæve, og de nærede bange anelser på vegne af Frank Lampards ungdomsprojekt

Nu er vi i februar, Chelsea er nummer fire, United er nummer ni, seks point efter. London-klubben ligger på den sidste Champions League-plads, men kun et point foran Tottenham, dog med en kamp i hånden. Og den skal så afvikles i aften.

Det er starten på et par travle uger for begge klubber med kampe i Premier League, Champions League, FA Cup og Europa League, og ingen af dem går ind til perioden med specielt meget stabilitet i deres resultater.

Chelseas seneste seks kampe producerede to sejre, tre nederlag og uafgjort. Manchester United-fans kæmper også med at finde ud af, hvad deres hold finder på i den næste kampe, men en ting er helt sikkert: de har ikke råd til at tabe denne kamp. At ryge ni point efter Chelsea vil gøre kvalifikationen til Champions League i næste sæson praktisk talt umulig.

Ingen af holdene er som sagt i deres bedste form, så hvad gør vi med denne kamp? Chelsea har allerede tabt to gange mod United denne sæson og har en beskeden hjemmebanehistorik. Det er kun blevet til fem sejre på Stamford Bridge i denne sæson, alle mod hold der ligger fra nummer 10 og nedefter.

United har for nylig holdt både Wolves og City til nul i udekampe, og har to gange slået Manchester City på udebane. Parret med Chelseas ikke alt for skræmmende hjemmebanestatistik synes jeg, at oddset på The Blues er for lavt og tager chancen på en X2.

Spilforslag:

Premier League mandag 21.00

Chelsea – Manchester United X2 odds 1.94 888Sport

Se også: Manchester United-legende er død

Se også: Spansk avis smider bombe: Barcelona overvejer Braithwaite

Se også: Superliga-kamp blev aflyst: Nu er der nyt