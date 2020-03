El Clásico kan afgøre titelkampen igen

Barcelona har nogle store spørgsmålstegn bagtil på grund af dårlig form og nøgleskader, og det kan selvfølgelig blive en faktor i sammenstødet med Real Madrid. Sidstnævnte har ikke just haft en dejlig uge. Deres håb om succes i Champions League led et stort knæk, da de tabte 2-1 hjemme mod Manchester City.

Et nederlag, der fulgte oven på et nederlag i La Liga til Levante sidste weekend. De har nu kun en sejr i deres sidste fem liga- og cup-kampe og har ganske forbløffende heller vundet nogle af ​​deres tre sidste hjemmekampe. Deres nylige form mod Barcelona er også elendig, faktisk scorede de ikke engang i de sidste tre hjemmekampe mod blau-grana.

Barcelona rejser til Madrid på førstepladsen i tabellen, grundet Reals overraskende nederlag i sidste weekend parret med Messis fantastiske one-man-show på Camp Nou, hvor han scorede fire garn.

Barcelona har kun tabt én af ​​deres seneste syv kampe, 1-0-mod Athletic Bilbao i Copa del Rey. De har vundet deres seneste fire ligakampe, hvori de scorede 12 mål. Udebaneformen kunne dog stadig være bedre.

Asensio er ude med en skade, også Hazard og i ganske lang tid. På toppen af ​​dette er Rodrygo suspenderet. Barcelona igen har Dembele og Suarez manglet. Der er også store spørgsmålstegn over Gerard Pique og Jordi Alba.

Det kan godt være, at man ikke nødvendigvis føler sig helt overbevist om Barcelona i øjeblikket, men de virker stadig som et sikrere holdepunkt end Real Madrid. Ikke mindst på baggrund af deres historik på Bernabeu, for der er jo ingen af gæsternes spillere, som ryster i bukserne over at komme her efter fire sejre i træk i La Liga mod ærkerivalerne.

Jeg tager chancen på gæsterne med lidt gardering på krydset, Jeg har desuden kig på Lionel Messi til ikke at score. Med Suarez ude hviler meget på hans skuldre, og der var en overgang, hvor han stordominerede disse opgør. Han har dog ikke været på tavlen i de seneste fem El Clásicos i træk, og den lille argentiner scorede heller ikke i Barcelonas seneste otte udekampe i træk. Kun tre af hans 18 ligamål blev sat ind på udebane.

Spilforslag

La Liga søndag 21.00

Real Madrid – Barcelona (draw-no-bet) 2 odds 2.28 Unibet

Messi scorer ikke odds 1.60 Danske Spil