En hjemmekamp der ikke må tabes

Der er ikke meget mere end en halv times kørsel mellem stadion i Frankfurt og stadion i Mainz, og det er hos sidstnævnte, at de to Bundesliga-klubber brager sammen mandag aften

Mainz er ikke en klub, hvor man har for vane at trykke på panikknappen, men en sæsonstart med otte point for 11 kampe var alligevel for skidt til, at træner Sandro Schwartz fik lov at beholde sit job, han ellers bestred så flot i sidste sæson.

Inden er kommet træneren, der lige var blevet fyret i Köln, og han fik mildest talt en drømmestart med en 5-1 sejr på udebane i Hoffenheim. Om så flot en sejr kan følges op på samme facon, skal jeg lade være usagt, men jeg satser i hvert fald på, at de som minimum forlader Opel Arena mandag aften med point.

Der er nogle modstandere, man bare ikke taber til, og man kan altid regne med, at Mainz-gutterne lægger sig bare en lille smule ekstra i selen, når Frankfurt er på besøg. Mainz 05 har ikke tabt de seneste 15 hjemmekampe i træk mod netop Eintracht.

Mainz tabte deres seneste hjemmekamp. De har ikke tabt to hjemmekampe i træk i Bundesligaen i to år. Frankfurt imponerede i torsdags med en udesejr hos Arsenal, men i Bundesligaen lader deres præstationer på udebane meget tilbage at ønske.

De har tabt seks af deres seneste syv udekampe i ligaen, eneste undtagelse var mod oprykkerne fra Union Berlin. De må klare sig uden anfører David Abraham, da denne har karantæne resten af året, og de har ikke holdt nullet siden marts på udebane.

Mainz har så heller ikke præsteret et rent bur på hjemmebane i otte kampe, og syv af disse kampe så begge hold på tavlen. Det samme gjorde otte af Frankfurts seneste ni udekampe og de seneste fem møder i træk mellem disse, hvor Mainz var hjemmehold.

Spilforslag:

Mandag 20.30 1. Bundesliga

Mainz – Frankfurt

(draw-no-bet) 1 odds: 2.10 Comeon

1X :odds 1.58 Comeon

Begge hold scorer odds: 1.50 bet365

