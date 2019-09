En kamp FCK skal vinde

Det er mildest talt ikke hverdagskost, og træner Solbakken er heller ikke tilfreds.

”De seneste kampe har vi ikke været på det niveau, vi skal være på og det skal vi få styr på inden torsdag," siger Ståle Solbakken til klubbens egen hjemmeside med tilføjelsen.

”Der er udsving i vores præstationer, men det kan vi ikke bruge til noget. Vi skal skabe resultater, og det mener jeg også, at vi har holdet til.”

Det mener jeg også, at de har, og jeg håber selvfølgelig, at de viser det torsdag aften. Deres modstander fra Lugano er ikke ligefrem i topform, og har i den schweiziske liga samlet fire sølle efter seks runder.

Jeg er med på, at Basel ofte har været med og at Young Boys også har gjort sig til i Champions League-regi indenfor de senere år, men resten af den schweiziske klubfodbold skal ganske enkelt ikke være stærkere end et så internationalt rutineret hold som FC København.

Det er endnu mere galt fat med Lugano end med FCK, idet gæsterne kommer med fire nederlag i rap, og deres seneste europæiske erfaring daterer sig til december 2017.

Jeg sætter min lid til, at FCK vinder, og jeg smider mønt efter dem på asian handicap -1 til odds 2.00 hos Youbet. Vinder FCK med mere end ét overskydende mål, er der dobbelt op på indsatsen, vinder de med ét mål, får du indskuddet retur. ”Løvernes” tre seneste hjemmekampe var alle på to overskydende mål.

Man kan også vælge at gå efter en målrig kamp, FCKs seneste tre kampe havde fire, fire og tre mål, og Luganos seneste fire kampe i Schweiz havde mindst tre mål. FCK-sejr i en kamp med mindst tre mål betaler odds 2.30 hos Youbet.

Torsdag 18.55 Europa League

FC København – Lugano

Spilforslag:

(asian handicap -1) 1 odds 2.00

I FCKs gruppe har Dynamo Kiev besøg af Malmö og her synes jeg, at oddset på, at begge hold kommer på tavlen, er fristende højt. Der er noget galt hos Dynamo, der er uden sejr i seks kampe, hvilket altså inkluderer fire ligakampe i Ukraine. Vi snakker Dynamo Kiev! Det er decideret rystende og måske et bevis for, at de er til at tale med i øjeblikket, også for MFF.

Kievs seneste fem kampe havde begge hold på tavlen, fire af disse var hjemmekampe og mod forskellige modstandere som Shakhtar Donetsk i ligaen og Club Brugge i CL-kval’en. En kamp der sluttede 3-3. MFF har taget erfaringen fra sidste års gruppespil med sig og altså kvalificeret sig igen. Sidste år formåede de at gå videre til knock out-kampe efter nytår og formen i øjeblikket er god.

Torsdag 18.55 Europa League

Dynamo Kiev – Malmö FF

Spilforslag:

Begge hold scorer odds 1.90 bet365

En af dagens sene kamp har Ludogorets i en favoritrolle mod CSKA Moskva, hvilket jeg ikke helt køber, at bulgarerne skal være. De forsøgte at kvalificere sig til Champions League og tabte såvel ude som hjemme mod Ferencvaros. Et russisk storhold med erfaring fra gruppespillet i Champions League i sidste sæson, holder mindst niveau med et ungarsk mesterhold.

Lugorets røg fra CL-kval til EL-kval, og er nået hertil ved at slå New Saints fra Wales og så spille to gange uafgjort med Maribor og gå videre på reglen om udebanemål. De har med andre ord haft to anstændige modstandere og formåede ikke at vinde nogle af de fire kampe. Og det gør dem så til favoritter mod CSKA Moskva?

Torsdag 21.00 Europa League

Ludogorets – CSKA

Spilforslag:

(draw-no-bet) 2 odds 1.90 Unibet

