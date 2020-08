En umulig kamp: Hold jer fra dem!

En række spillere advarer mod spillesiden NordicBet.dk, der gør alt for at undgå udbetalingen af gevinster

Det er en umulig kamp at få udbetalt sine penge hos NordicBet.dk, og du skal holde dig langt væk fra spillesiden.

Sådan lyder advarslen fra en lang række spillere i deres anmeldelser af NordicBet Danmark på Trustpilot.

Hele 131 ud af 172 af anmeldelser har kun givet siden en stjerne og ligger derfor inden for kategorien 'dårlig'. Og det vidner om, at der er noget helt galt.

'Jeg vil absolut ikke anbefale Nordicbet til nogen som helst. Deres applikation er ekstremt langsom, deres udbetalingssystem er lusket afhelvedes til, og deres mailsystem er ikke-eksisterende,' lyder det fra en af de brugere, der har givet spiludbyderen en stjerne.

Udbetaling afvist gang på gang

Går man ind og læser anmeldelserne, er det særligt udbetalingsprocessen, der kritiseres.

Det er nemt og smertefrit at indbetale penge på sin konto. Problemet opstår derimod, når man forsøger at få dem udbetalt.

I flere af anmeldelserne fremgår det, at personen har sendt en anmodning om at få deres gevinst udbetalt, hvorefter den i flere dage bare står som 'afventede udbetaling'.

Det er først, når de selv kontakter kundeservice, at de får en status på udbetaling.

Her bliver mange mødt med, at den afventer, fordi de mangler at sende dokumenter, som skal bruges til at verificere kontoen og godkende udbetalingen.

Det er blandt andet dokumenter som kørekort, kontoudskrift og forbrugsregning. Dokumenter, som vel og mærke ikke skulle bruges til selve indbetalingen.

Krumspring i kundeservice

På trods af at dokumenterne bliver sendt, oplever spillerne, at udbetalingen bliver afvist gang på gang med samme besked om, at de mangler dokumenterne. Og der er ikke meget hjælp at hente hos NordicBet's kundeservice, som ligeledes bliver kritiseret i anmeldelserne.

'Dårlig kundeservice, den ene siger en ting, den anden siger noget helt andet. Svartid er langsom, og man kan ikke ringe til dem,' skriver en anmelder.

Foto: AP/Mark Earthy

Andre anmeldere skriver, at kunderservice lover at vende tilbage til dem med et svar, men aldrig vender tilbage.

'Kundeservice er enormt svær at få fat i, så der er heller ikke meget hjælp at hente der. Det virker mest af alt som om, at de gør alt hvad de kan, for at man IKKE udbetaler - så man kan miste sine gevinster igen,' lyder det i en anmeldelse.

Det kan derfor ifølge brugerne var en lang og umulig kamp at få udbetalt sine penge udbetalt, og nogle skriver, at næste skridt er en politianmeldelse.

Ekstra Bladet har ligeledes haft problemer med at komme i kontakt med NordicBet.dk, hvis telefonlinje er lukket, for at få en kommentar. Det har i skrivende stund kun været muligt gennem deres live-support, hvor vi blev henvist til deres moderselskab betssonab.com.

Begge selskaber er kontaktet per mail.

