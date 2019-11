FC København har esserne på hånden

Efter uafgjort i begge udekampe mod gruppens vanskeligste modstandere sidder FCK med en del esser på hånden i forhold til den videre kvalifikation. En uafgjort her holder dem á point med Kiev, hvorefter der venter en udekamp mod Lugano, som efter torsdagens kampe forhåbentlig ikke har mere at spille for.

Herefter venter Malmö på hjemmebane i sidste runde, hvor svenskerne med lidt held i sprøjten allerede har sikret videre adgang til næste fase. Under alle omstændigheder skal FCK være i stand til at slippe igennem en duel med det svenske storhold på hjemmebane med point.

Ja, det er mange spekulation før en fodboldkamp, og disse er selvfølgelig nemmest bare at spille, men jeg kan ikke forestille mig, at det ikke indgår i Solbakkens optakt til kampen, at det er Dynamo, som har størst pres på sig, og at FCK selv på hjemmebane kan spille med 'sikkerheden først'.

Det er første gang i en måned, at Dynamo Kiev overhovedet spiller en udekamp, og deres seneste resultater i europæisk sammenhæng er altså ikke skræmmende. De har to sejre i deres seneste otte kampe i Europa League. På udebane har de to sejre i ni forsøg.

Både Bordeaux og Slavia Prag 'fik lov' til at slippe fra Parken sidste efterår med sejre, men det virker på mig som om, at 'løverne' står bedre rustet nu, ikke mindst efter at have set dem høste uafgjort i deres seneste to udekampe, hvor de i begge var foran.

Jeg pønsede oprindeligt på en 1X-halvgardering, men fandt alligevel oddset lidt for lavt og vælger i stedet 'draw-no-bet', hvor der hos Unibet gives odds 1.75 på hjemmesejr og indskuddet retur ved uafgjort.

Der skal i øvrigt satses en pind på færre end ni hjørnespark. Ingen af de to klubber har endnu været involveret i en kamp i gruppespillet, som bød på mere end otte hjørnespark. Hos bet365 er der odds 1.90 ved færre end ni og indskuddet retur ved ni hjørnespark.

Spilforslag:

(draw-no-bet) 1 odds 1.75

Under 9 hjørnespark odds 1.90 bet365