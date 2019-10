FCK holder stand i Kiev

Det har indtil videre været 'business as usual', hvad angår FC København og deres første to kampe i Europa League-gruppespillet og hvorfor fravige opskriften, når man torsdag er på besøg i Kiev?

Når jeg snakker 'business as usual', er det med tanke på, at strategien for FCKs vedkommende i europæiske gruppekampe som oftest, i hvert fald med Ståle Solbakken som chef, har været en benhård fokus på, at defensiven skal fungere.

Det har den ikke gjort så godt i Superligaen, men der har været en lidt anden fokus i EL-gruppespillet, hvor FCK har åbnet med 1-0 hjemme over Lugano og 1-1 ude mod Malmö. Når man ser Dynamo Kievs resultater, er det svært at argumentere for, at det skulle gå anderledes vildt for sig, hvad scoringer angår, når de to parter tørner sammen torsdag.

Kiev har åbnet med 1-0 hjemme over Malmö og 0-0 ude mod Lugano. De har holdt nullet i syv kampe i træk, så det er en solid defensiv, som møder løvernes frontløbere, og er Michael Santos og co. stærke nok til at nedbryde dén?

Andreas Bjelland udgik tidligt med småskavanker i weekendens kamp mod Esbjerg. Foto: Lars Poulsen.

FCK er rejst til Kiev med Andreas Bjelland, som ellers blev skiftet tidligt ud i weekendens kamp mod Esbjerg, men de håber altså på at få krumtappen klar. Klar bliver Nicolai Boilesen, Jonas Wind, Robert Mudražija, Dame N'Doye og Carlo Holse ikke ifølge klubbens egen hjemmeside, der til gengæld melder Sten Grytebust i truppen igen.

Tre af Kievs seneste fire hjemmekampe i denne turnering sluttede med én scoring. Deres seneste tre hjemmekampe i det hele taget blev vundet 1-0, 2-0 og 1-0. Seks af FCKs seneste otte kampe i denne turnering havde højst et mål. Kun én af de otte havde mere end to mål.

Michael Santos scorede to kasser i weekendens opgør mod Esbjerg. Foto: Lars Poulsen.

Spilforslag:

Begge Kievs første kampe stod 0-0 ved pausen, det samme var stillingen i FCKs ene kamp, mens den anden bød på et selvmål lige inden pausefløjtet. Med så entydig en fokus på at holde stand fra begge parter, spilles under to mål, som ved nedenstående satsning giver indskuddet retur ved præcis to mål, samt ingen scoringer i den første halve time.

Europa League 21.00

Under 2 mål odds 2.04 Bet365

Ingen mål 00.00: 29.59 minutter 1.74 Unibet

