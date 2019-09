FCK svarer igen i Hobro

FC København gik noget overraskende ind til landskampspausen med to nederlag, og det skal der helst svares igen på i eftermiddag, hvor ”løverne” gæster Hobro

Alavés får besøg af Sevilla i La Liga, og det ligner ikke ligefrem dagens mest målrige opgør. Alavés har åbnet sæsonen med at spille 1-0, 0-0 og 1-1. De to førstnævnte resultater var på hjemmebane. De har desuden spillet en enkelt træningskamp i landskampspausen. Resultat: 0-0.

Sevilla har åbnet med at spille 2-0, 1-0 og 1-0. De to førstnævnte på udebane. Så vi har et hjemmehold, der ikke har indkasseret i sæsonens første to hjemmekampe og et udehold, der ikke har indkasseret i sæsonens første to udekampe. Og ingen af deres tilsammen seks kampe havde mere end to mål.

Alavés er i øvrigt et sted, hvor Sevilla ofte har haft det svært, og de har ikke vundet her siden 2001. De har haft fem muligheder for at stoppe denne stime i mellemtiden, hvilket har kastet to uafgjorte og tre nederlag af sig.

Sevilla vandt sæsonens første to udekampe, som ovennævnt, men har ikke præsteret tre udesejre i træk i La Liga i samme kalenderår siden 2015.

La Liga kl. 14.00

Alavés – Sevilla

Spilforslag:

Under 2 mål odds 2.20 Unibet

(draw-no-bet) 1 odds 3.10 Unibet

Vi skal videre til DS Arena, hvor Hobro tager imod FC København, der lukkede ned med to nederlag uden at komme på tavlen. Dermed mistede de førstepladsen i Superliga, og det kan være vigtigt både overfor sig selv og omverdenen lige at få sendt et signal, inden de næste uge på hjemmebane tager imod FC Midtjylland.

Hobro har kun én sejr i denne sæson, mod bundproppen Silkeborg, men de frustrerede FC Midtjylland tilpas meget til, at de er eneste hold, som efter otte runder har formået at tage point fra FCM. Kan de gøre det ude, kan de også tage point hjemme mod FCK.

Omvendt er ”løverne” advaret mod ikke at tage for let på opgaven, og tre kampe i træk uden sejr vil gøre lidt for ondt. Jeg tipper dem til at vinde, men i stedet for bare at spille odds 1.50 på udesejren, kombinerer jeg med, at kampen højst for tre scoringer.

Ingen af FCKs seneste fem udekampe havde mere end tre mål. Fire af dem havde højst to mål. Ingen af Hobros seneste fem kampe havde mere end tre mål. De tabte 2-0 hjemme mod Brøndby og spillede 1-1 ude mod FCM. FCK vandt deres seneste to besøg i Hobro med 2-0 og 3-0.

Superligaen kl. 16.00

Hobro – FC København

Spilforslag:

2-tal og under 3.5 mål odds 2.36 Nordicbet



Se også: Pension eller nedtrapning: Jan Magnussen færdig i USA

Se også: Verdens dyreste ydmyget af egne fans

Se også: Barcelonas 16-årige vidunder gav Valencia baghjul