Festlig aften i Kolding

Efter tre af fire rigtige på vores landskamps-væddemål torsdag aften vælger vi at dreje kikkertsigtet mod to af de kampe, der spilles i de danske divisioner fredag aften

Kolding – Fredericia

Det er mildest talt ikke kedeligt at følge Nykøbing i deres kampe i 1. division, for målene vælter for det meste ind og gerne i begge ender af banen. 11 af deres 12 ligakampe i denne sæson har budt på mindst tre mål. Ni af disse kampe havde også mindst fire mål. Ni havde desuden begge hold på tavlen og ni havde begge hold på tavlen OG mindst tre mål.

Når man så påtænker, at Kolding i deres seneste tre kampe har spillet 4-2, 2-1 og 1-2, tegner det ikke just kedeligt i denne ene fredagskamp i landets næstbedste række. Det er trods alt rækkens nummer to og tre, Viborg og Fredericia, som Kolding har spillet disse målrige kampe imod.

Med undtagelse af rivalopgøret mod Næstved, har der i alle Nykøbings ligakampe været mål i begge halvlege. Dét ligner én vej at gå. En anden forsigtig variant er begge hold på tavlen. Det gav gevinst i fem af Koldings første seks hjemmekampe i denne sæson.

En lidt større satsning er at gå efter mindst fire mål, for når ni af ens 12 ligakampe indtil nu har produceret mindst fire mål, må odds 2.43 hos Unibet siges at være flot.

Spilforslag:

Fredag 19.00 1. division

Kolding – Nykøbing

Mål begge halvlege odds 1.46 Unibet

Begge hold scorer odds 1.46 Unibet

Over 3.5 mål odds 2.43 Unibet

Helsingør – Skovshoved

For 14 dage siden var Helsingør kæmpefavoritter i hjemmekampen mod Frem, og ikke desto mindre sluttede kampen 1-1, så det går ikke altid, som præsten prædiker. Men sker det to gange i træk? Det er ligaens rimeligt suveræne førerhold, som fredag har hjemmebane mod ligaens bundprop.

Forud for førnævnte 1-1 var for Helsingør gået fire hjemmekampe, som de vandt 3-0, 6-2, 5-0 og 5-0. To af storsejrene opnået mod to af de klubber, der sammen med Skovshoved ligger blandt de nederste fire i tabellen.

Skovshoved tabte i sidste uge 4-0 på hjemmebane mod Frem, og har ikke scoret i deres seneste fire udekampe. Der er dog ikke scoret mere end højst to mål i deres seneste fem udekampe, men kan de holde stormtropperne fra Helsingør fra fadet?

Oddset på Helsingør er naturligvis lavt, men man kan overveje at gå to veje. Der er spillet ”hjemmesejr og over 3.5 mål” til odds 1.90 og ”hjemmesejr til nul” til odds 1.57. Det er noget mere spiseligt end odds 1.08 på det rene 1-tal. Man kan tage chancen på ét af væddemålene, men det ene udelukker ikke nødvendigvis det andet, og man havde vundet på begge i Helsingørs seneste to hjemmesejre.

Spilforslag:

Fredag 19.00 2. division gruppe 1

Helsingør – Skovshoved

Hjemmesejr og over 3.5 mål odds 1.90 bet365

Hjemmesejr til nul odds 1.57 bet365