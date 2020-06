Fik milliongevinst for 27 kroner

Den rigtige fodboldviden og lidt held er penge værd. Det kan en dansk tipper konstatere efter weekendens fodboldkampe.

Lørdag stod han nemlig tilbage med 13 rigtige og en gevinst 1.031.870 kroner. Det oplyser Danske Spil.

Men det holdt hårdt. For undervejs kunne det være gået galt mange gange.

Faktisk kan tipperen sende mange takke-tanker til Erling Haaland. Den norske Dortmund-angriber var nemlig på pletten i overtiden mod Fortuna Düsseldorf, og det sikrede Dortmund de tre point - og tipperen sit 2-tal.

To gange inden for de sidste ti minutter havde Düsseldorf ellers ramt træværket - men det endte altså med en sejr til topholdet.

Kuponen var skruet sammen af ti sikre kampe og tre helgarderinger. Og det var nok klogt. For to af dem endte nemlig uafgjort - Hobro-Horsens (1-1) og Leganes-Real Valladolid (0-0).

Dermed kunne tipperen læne sig tilbage lørdag aften og følge udviklingen i Italien og Spanien. I støvlelandet gæstede Christian Eriksen og Inter Napoli i Coppa Italia. Her sørgede danskeren for en god start for Inter ved at score på hjørnespark efter to minutter.

Men en udligning fra Dries Mertens sikrede det uafgjorte resultat, der var nødvendigt for tipperen.

Han kunne samtidig skæve til Real Zaragoza, der tog imod Alcorcon, hvor overraskelsen indtraf, og Alcorcon vandt 3-1. Og så var der til sidst kun tilbage at nyde Martin Braithwaite og co. i Barcelonas afklapsning af Mallorca, der altså cementerede milliongevinsten.

En meget imponerende gevinst for en kupon til 27 kroner.

