Forsigtig åbning i Hvidovre

Har man ikke andet for, kan man skyde weekenden i gang ved at lægge vejen forbi Pro Ventilation Arena, det tidligere Kæmpernes Arena, det tidligere Hvidovre Stadion, i aften, hvor Skive gæster IF. Man skal bare ikke sætte næsen op efter, at netmaskerne kommer til at blafre alt for lystigt i starten af kampen. Hvilket ikke er ensbetydende med, at de ikke kommer til det. Der er bare ikke umiddelbare tegn på det.

Hvidovre har indtil videre bedrevet tre hjemmekampe i denne sæson, mod Viborg, Fremad Amager og Roskilde, og i alle tre var stillingen 0-0 ved pausen. Selv i opgøret mod Roskilde, der endte 3-2, var de første 45 minutter målløse.

Oprykkerne fra Skive har spillet fire udekampe i denne sæson, og to af disse havde nul scoringer i de første 45 minutter, mens Skive hhv. førte og var bagud 1-0 i de to andre. Der er odds 1.95 på (asian) under 1 mål hos bet365, hvilket vil sige gevinst til odds 1.95 ved nul mål i første halvleg, og indskuddet retur ved én scoring før pausen.

Forløber kampen taktisk som begge parters indledende hjemme- såvel som udekampe i denne sæson er der selvfølgelig også andre fronter at angribe. Hvidovre har ikke scoret før pausen i deres seneste fem hjemmekampe og kun i én af deres seneste syv, mens Skive kun har tilladt Vejle en scoring før pausen.

Odds 1.66 på nul mål af hjemmeholdet eller odds 2.50 på, at Hvidovres mest målrige halvleg bliver efter pausen. Begge hos bet365. Ligeså frister det undertegnede med en satsning på (draw-no-bet) ved pausen, der hos bet365 giver odds 2.05, hvis Skive går til pausen med en føring og indsatsen retur ved uafgjort. Kun i én af Hvidovres seneste 10 hjemmekampe var de foran efter de første 45 minutter.

Fredag 18.30 Nordicbet Ligaen

Hvidovre IF – Skive

Spilforslag:

(asian) under 1 mål i 1. halvleg odds 1.95 bet365

(draw-no-bet) 1. halvleg Skive odds 2.05 bet365

Artiklen fortsætter under billedet...

Vanløse har spillet nogle særdeles målrige kampe på det seneste. Sker det også, når de gæster Hillerød?

Der er også kampe i 2. division fredag, Vanløse er blandt andet på besøg i Hillerød, og her går jeg efter en underholdende affære. Hillerød formåede at slå 1. divisionsholdet Næstved ud af pokalturneringen tirsdag aften, og det har måske kostet lidt kræfter at tage sådan en skalp.

Vanløse spillede også pokalkamp tirsdag aften, men mod FB fra Københavnerserien, et opgør man vandt 3-2, hvilket næppe har været helt samme energiudladning.

Vanløse har spillet nogle voldsomt underholdende udekampe på det seneste, idet deres seneste fire på fremmed græs sluttede 4-1, 3-1, 2-6 og 3-2. Mod Hillerød har de haft en ”sund” tradition med også at spille underholdende kampe.

De seneste fem dueller bød på hhv. tre, fire, syv, tre og fire mål. Bet365 er på banen med odds 1.75 på over 2.5 mål, men man kan også prøve at fange odds 2.10 på asian over 3 hos Unibet. Altså odds 2.10 i gevinst ved mindst fire kasser og indskuddet retur ved tre mål.

Fredag 18.00 2. division gruppe 1

Hillerød – Vanløse

Spilforslag:

(asian) over 3 mål odds 2.10 Unibet

Vi skal også på et relativt sjældent visit i den tyske Regionalliga Bayern, hvor Heimstetten i aften tager imod Garching i hvad der ligner en underholdende affære.

Garching har spillet seks udekampe efter sommerferien, og disse endte med cifrene 3-1, 0-5, 2-0, 1-2, 3-1 og 1-4. En sammenlagt score på 10-13 eller et snit på 3.83 mål pr. kamp.

I ni af Heimstettens seneste 10 kampe faldt der mindst tre scoringer, og deres seneste seks hjemmekampe bød på mindst tre scoringer.

I sidste sæson spillede disse to hhv. 4-3 og 3-2 mod hinanden, og det tyder ikke på, at nogen af parterne har ændret spillestil, så lad os varme op til landskampene med også at satse på en målrig duel her.

Fredag 19.00 Regionalliga Bayern

Heimstetten – Garching

Spilforslag:

(asian) Over 3 mål

Odds 1.77 bet365

- Jeg skal fucke med Bendtners hoved

Medie afslører: OB forsøgte at hente Nicklas Bendtner

Se også: Landsholdet blev flækket af Bendtner

Sprækker i idyllen: Fire hovedbrud i FC Midtjylland