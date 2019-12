Forsigtigper i Groningen

Her tager Groningen imod Utrecht, og jeg lurer på, om vi måske ikke kunne forvente en lidt mere målfattig kamp end oddsene indikerer. Groningens seneste fire kampe sluttede 1-1, 0-1, 0-1 og 1-1, hvorfor jeg egentlig allerede dér synes, at odds 2.10 på under tre scoringer virker tillokkende.

Det er noget mere svingende, om det er målrigt eller -fattigt i øjeblikket, eller for at udtrykke det lidt anderledes: for det meste hælder det til den målrige side, når de er på banen, men to af deres seneste tre kampe bød blot på én scoring.

Én af disse blev afviklet 8. december hos… Groningen! Altså præcis samme sted, som torsdagens duel skal spilles, så du kan altså høste odds 4.35 på færre end to scoringer, selvom nøjagtig dét udfald gav gevinst for 11 dage siden.

Ingen af Groningens seneste fire hjemmekampe havde mere end to mål, og deres seneste fire opgør mod netop Utrecht sluttede 1-0, 0-0, 1-1 og 1-1. Jeg håber på en gentagelse og satser på højst to kasser.

Spilforslag:

KNVB Beker torsdag 18.30

Groningen – Utrecht under 2.5 mål

Odds 2.10 Unibet