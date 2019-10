Fristende odds på Eriksen

Når Danmark lørdag aften går på banen mod Schweiz, er det næsten på dato tre år siden, at vores reelle landshold har tabt kamp i ordinær spilletid. Det skete nemlig 11. oktober 2016, og det skete på hjemmebane mod Montenegro.

Der har været et nederlag på straffesparkskonkurrence i mellemtiden, der har været et nederlag i Slovakiet i en venskabskamp under spillerstrejken. Kan stimen holde ved lørdag aften? Inden vi når til dén vurdering, så lad os se på chancerne for mål.

Den omvendte kamp sluttede som bekendt 3-3, og hvis vi lige ser bort fra kampene mod Irland, har Danmarks landskampe en tendens til mål og ofte også af begge parter. Ganske vist har vi lige holdt Gibraltar og Georgien fra scoring, men forud gik fire kampe i træk med mål af begge parter.

Vores seneste to kval-kampe på hjemmebane havde blandt andet scoring af begge parter, og til odds 1.98 hælder jeg også til, at det er en satsning værd igen. Siden sidste års VM-slutrunde har Schweiz spillet seks udekampe og kun formået at holde Georgien fra scoring. Fire af deres seneste fem udekampe havde mål af begge parter.

Man kan sagtens argumentere for, at kampens vigtighed måske får begge parter til at udvise lidt større forsigtighed end i den omvendte kamp. Jeg er bare ikke sikker på, at nogen af parterne formår at holde lige netop denne modstander fra scoring.

Hvornår falder målene så? Jeg byder på efter pausen. Som nævnt har Schweiz spillet seks udekampe siden sidste års VM-slutrunde. I samtlige seks blev der scoret flest mål efter pausen. I fem af dem var stillingen sågar 0-0 ved pausen. Og du husker måske også, at selvom den omvendte duel sluttede 3-3, faldt der kun ét mål før pausen.

Artiklen fortsætter under billedet...

Landsholdet jublede efter Dalsgaards 3-3 scoring. Foto: Lars Poulsen.

Lad os se nærmere på kortspillet og et par af de spillere, der ganske vist er favoritter til at gå et stykke pap at se, men ikke desto mindre godt kunne friste til indskud. Dennis Zakaria har kun fået ét kort i indeværende kval-turnering, men det var til gengæld i den omvendte kamp mod Danmark, hvilket så også igen vil sige, at han ikke risikerer karantæne, selv hvis han skulle trække et kort i København.

Han har ikke ligget på den lade side i denne sæson, da han allerede har hevet fire gule kort i syv ligakampe for Borussia Mönchengladbach, og dertil kan lægges et enkelt kort i to Europa League-kampe. Han giver odds 2.75 hos Danske Spil, som også giver odds 2.50 på Fabian Schär til at få gult kort.

Newcastle-spilleren kommer med en advarsel fra klubholdets seneste to ligakampe, han hev tre kort i kvalifikationen til VM-slutrunden, han hev to kort under selve slutrunden, og han hev tre kort ud af Nations League-turneringen. Han har fået kort i to af Schweiz’ seneste fire kampe og står ikke til karantæne, hvis han trækker ”en ostemad” i København.

Christian Eriksen har været vores største profil i flere år, og så længe oddset er anstændigt, vil det til enhver tid være fristende at have lidt mønt på højkant på Spurs-spilleren. Danmark har spillet seks landskampe i 2019. Vi scorede i fem af dem. I fire af var Eriksen enten på tavlen eller stod for en assist. Til mere end tre gange pengene på begge, kan de godt komme med i porteføljen af væddemål.

Og hvem vinder så? Schweiz er uden deres måske bedste spiller, Shaqiri, der har meldt afbud med en skade, men han var heller ikke med i den omvendte kamp, så er det en stor svækkelse? Også uden ham var Schweiz så utroligt meget bedre end Danmark i kampens første 84 minutter.

De er normalt yderst velorganiserede, og vil intet have imod, at Danmark skal skabe kampen. Jeg finder oddset på schweizerne for mest fristende, men tager højde for uafgjort ved at satse på en draw-no-bet, hvor indsatsen returneres ved uafgjort. Og så ellers håbe, at jeg tager fejl…

God kamp!

Spilforslag:

EM-kval. lørdag 18.00

Danmark – Schweiz

Begge hold scorer odds 1.98 Unibet

Flest mål i 2. halvleg odds 2.15 Danske Spil

(asian 1. halvleg) under 1 mål odds 1.65 Unibet

Dennis Zakaria får kort odds 2.75 Danske Spil

Fabian Schär får kort odds 2.50 Danske Spil

Christian Eriksen laver en assist 3.75 Unibet

Christian scorer odds 3.60 Youbet

(draw-no-bet) Schweiz vinder odds 2.4

Se også: Landsholdet rystet efter grusomt bedrageri: - Helt forfærdeligt

Se også: Har været plaget af skader: Nu er han redningsmanden

På landshold med Højbjerg og Sisto: Nu læser han til lærer