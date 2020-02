Fuld knald på i Dortmund

Champions League-turneringen går ind i sin knockout-fase denne tirsdag aften med to lækre kampe på menuen, og specielt den ene ser ud til at blive særdeles livlig

Der udstedes ingen garantier i fodbold, men det er ekstremt vanskeligt at forestille sig en kedelig langgaber af en kamp, når PSG kommer på besøg hos Dortmund. Gæsternes seneste fem kampe sluttede 5-0, 2-1, 4-2, 6-1 og 4-4!

Hjemmeholdets seks kampe efter vinterpausen sluttede 5-3, 5-0, 2-3, 3-4 og 4-0. Tyskerne kører med andre ord med samlet score på 24-11 for seks kampe. Et snit på 5.83 mål pr. kamp. Pariserne kører med 21-8 for fem kampe. Et snit på 5.8.





Der næres håb om, at Neymar kommer i aktion. Foto: Leon Kuegeler/Ritzau Scanpix

Man har tidligere på sæsonen, på turneringens allerførste spilledag, set Dortmund spille 0-0 med Barcelona, hvordan det end lod sig gøre. Jeg nægter at tro, at noget lignende lader sig gøre her. Hos begge parter er offensiven ganske enkelt stærkere end defensiven.

Der næres håb om, at Neymar kan være med for gæsterne, som lod Mbappé sidde over i weekenden, og med Icardi er det et frygtindgydende trekløver at kunne smide i hovedet på så gavmildt et forsvar. De har scoret i deres seneste 15 udekampe i Champions League, det kommer de også til i aften.

Hos hjemmeholdet mangler de kaptajnen Marco Reus og sandsynligvis også Julian Brandt, som scorede i Dortmunds to hjemmesejre i CL i efteråret. I Sancho, Håland og Hazard er der dog stadig voldsomme offensive kræfter at trække på.

Jeg tvivler på, at denne BVB-defensiv kan holde Mbappé fra fadet, jeg tror, det bliver en livlig kamp, og jeg tror, at PSG kommer hjem med et resultat.

Spilforslag:

Champions League tirsdag 21.00

PSG – Dortmund

Begge hold scorer + over 2.5 mål odds 1.57 bet365

Mbappé scorer odds 2.20 Unibet

X2 + over 2.5 mål odds 1.83 Youbet



