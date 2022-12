Grotesk kupon ødelagt af 50 ører

Millwall – Wigan 1-1, odds 3,2

Stoke – Cardiff 2-2, odds 3,2

Exeter – Sheffield W. 1-1, odds 3,25.

Blackpool – Birmingham 0-0, odds 3,2

Cambridge – Plymouth Argyle 0-0, odds 3,55

Stevenage – Mansfield Town 0-0, odds 3,35

Villarreal B – Tenerife 2-2, odds 2,95

Samlet odds: 3.851

66-årige Erik Larsen sad forleden og kiggede ugens kampe igennem hjemme i Højby oppe i Odsherred og fandt en række kampe, hvor odds ud for henholdsvis hjemme- og udesejr var nogenlunde lige.

Og så spillede han på krydserne.

Syv styk.

Vi har før fortalt om spillere i Danmark, der har taget chancen og banket et vanvittigt odds sammen for så at rende med den helt store gevinst.

Sådan gik det dog ikke for Erik. For han spillede blot 50 ører...

Det fortæller han til Danske Spil.

- Jeg havde faktisk planer om at sætte en hel krone, siger han.

Annonce:

- For det første regnede jeg da ikke med, at den ville gå hjem og for det andet, så kiggede jeg på min konto og der stod et ulige beløb med en halv krone, og det, syntes jeg, var simpelthen noget rod. Og så var jeg jo så dum at ændre indsatsen til 50 ører, fortæller han med et grin.

Havde han spillet en tier, havde han vundet over 38.000 kroner. Havde han spillet en 50'er, havde udfaldet været 192.550 kroner. Og 100 spillede kroner havde resulteret i...ja, vi gider ikke engang skrive det.

Nu får Erik lige i underkanten af 2000 kroner. Helt præcist 1925 kroner - og 50 ører.