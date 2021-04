Har mødt 470 lotto-millionærer: Her er hans bedste råd

En person i Roskilde Kommune har vundet 310 millioner kroner i fredagens Eurojackpot.

Og en af dem, der er vant til at omgås millionærer, er Harry Aamann.

Som millionærrådgiver hos Dansk Spil har den tidligere statsautoriserede revisor talt med i omegnen af 470 nyslåede lotto-millionærer.

Vinder man mindst halvanden millioner kroner, tilbyder Danske Spil millionærrådgivning, og de seneste 15 år har Harry Aamann fra Aalborg rykket ud primært vest for Storebælt som en af Danske Spils to millionærrådgivere.

Hvem ejer de 310 millioner kroner?

- Jeg møder kun glade mennesker. Det er det herlige ved dette job, siger Harry Aamann, der i 2015 mødte den dengang 47-årige arbejdsløse kvinde fra Helsingør, der scorede Danmarkshistoriens største lottogevinst - 315 mio. kr.

I 15 år har Harry Aamann været millionærrådgiver hos Danske Spil. Foto: Danske Spil

Så det kan altså spænde lige fra den lille jackpot på lige over halvanden million kroner til den helt store gevinst på over 300 mio. kr. som tilfældet i Helsingør og nu også i Roskilde.

- Når jeg møder lottomillionærerne, tager vi en god gennemgang af deres økonomiske situation.

- Jeg er fra mit job som revisor vant til at sætte mig ind i folks økonomi, og det er meget konkret rådgivning i forhold til deres faktiske situation, siger Harry Aamann.

De fem største gevinster i Danmarkshistorien 1. 315.009.958 kroner, Eurojackpot, 2015, Helsingør 2. 310.785.127 kroner, Eurojackpot, 2021, Roskilde Kommune 3. 210.688.619 kroner, Eurojackpot, 2018, Kalundborg 4. 206.913.776 kroner, Vikinglotto, 2020, Helsingør 5. 148.183.435 kroner, Eurojackpot, 2017, Hjørring Kilde: Danske Spil Vis mere Luk

Mange har ifølge millionærrådgiveren stor glæde af det besøg, de får fra Danske Spil.

For det kan i sagens natur være svært at forstå, at man har vundet så mange penge.

- Man har svært ved at tro på det. Det er en længere erkendelsesproces, og samtidig tør man måske ikke fortælle det til nogen.

- Så det er meget rart, at der kommer en, som de kan snakke frit med om de muligheder og farer, der er. Det er de fleste glade for, siger Harry Aamann.

Den største gevinst i Danmark er kun fem millioner over den seneste lottomillionær fra Roskilde. Foto: Jonas Olufson

Han er ikke investeringsrådgiver, men klæder lottomillionærerne på, så de bedre kan træffe en beslutning i samråd med eksempelvis deres bank.

- Mange har ikke prøvet det før, så det handler om at fortælle dem om, hvad investering er for noget. Vi kommer vidt omkring.

- Folk kommer også tit i gavehumør, hvis det er et større beløb, de har vundet. Så fortæller jeg dem om gavereglerne. Det er noget, der vækker stor glæde i familien som regel, siger Harry Aamann til Ekstra Bladet.

Lotto-gåden løst efter 50 år: Det skal du IKKE gøre

Ifølge Danske Spils millionrådgiver ender de fleste med at realisere deres drømme.

De får gjort lidt ved huset og købt en ny bil og måske et sommerhus.

- Det er dér, at mange havner, og som regel er der lidt tilbage alligevel. Det vil de fleste gerne gemme, så de har noget at stå imod med, hvis der skulle komme dårlige tider.

- Også så de ikke føler, at pengene smuldrer ud mellem fingrene på dem, siger Aamann, der gerne giver et par gratis fif til læsere, der håber, at de en dag står med milliongevinsten:

- Et godt råd at indfri sin gæld, og så er det en god idé at lave en investering i værdipapirer. I dag bliver du straffet for at have penge stående i banken, fordi du skal betale negativ rente.