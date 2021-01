Helt vanvittig gevinst

Tirsdag aften spillede den engelske klub Arsenal mod Southampton, og for én dansker var denne kamp særlig vigtig.

Vandt Arsenal kampen, ville denne dansker nemlig blive millionær. Med et indskud på 200 kr, var han kun syv væddemål fra at vinde 1,1 millioner kroner på sin Oddset-kupon.

- Det er sjældent, at vi ser gevinster i millionklassen på sådan et indskud. Desuden har kunden demonstreret en vanvittig god indsigt i både klubber og spilleres formkurver. Det er virkelig imponerende, siger direktør i Danske Licens Spil, Niels Erik Folmann, til Oddset.

Danskeren fra Albertslund havde is i maven i intet mindre end to dage, da der skulle spilles syv kampe, der strakte sig fra 24. januar til 26. januar.

Og kunden var bestemt ikke en fedtspiller. Et nærmest usandsynligt bet, der gav odds 15,00 igen gik rent hjem. Han havde luret, at Joao Felix fra Atletico skulle lave mål og assist mod Valencia.



Ved udgangen af weekenden var fem ud af syv væddemål i hus. Dermed manglede der kun en portion held og to væddemål, mandag og tirsdag.

Da Spanien, mandag, slog Ungarn i VM i håndbold, manglede han kun en kamp for at blive millionær.

Og da Arsenal slog Southampton tirsdag aften, var den sikkert hjemme.

200 kroner blev til 1,1 million kroner.

Bekræftet: Norsk stjerne til Arsenal

City banker bundhold og går til tops