Henrik vandt 363.363 på vanvidsodds: Fed oplevelse!

Henrik Rothenbücher fra Vejle har næse for de gode odds. Nu er han medlem af den eksklusive odds 1000

Fem fede minutter gav en kæmpe gevinst til Henrik Rothenbücher.

Han er en haj til at spille på kort, hvilket han har givet guldtips til her på Ekstra Bladet, og nu har han ramt jackpot igen. Og denne gang er det i den helt høje ende.

Han ramte odds 1001 og lagde en indsats 363 kroner, så det gav en gevinst på 363.363 kroner.

På Twitter har han delt screenshottet af sin kupon, som er spillet hos Bet365.

Så kan jeg endelig kalde mig medlem af Odds 1000-klubben. Det må hellere fejres med en tur på Maccen pic.twitter.com/jogQlzYJhc — Henrik Rothenbücher (@Henze05) September 12, 2019

Det var målorgiet mellem England og Kosovo, der gav den store gevinst. To specifikke gule kort skulle der til - og det kom der.

- Det var en ret stor og fed opelvelse. Og det gik så hurtigt. Der var gået cirka 80 minutter, og så kom det første, og så gik der bare fem minutter mere.

- Jeg tog det faktisk overraskende roligt. Jeg sad og så den sammen med en ven på en sportsbar, og det blev da til et rigtigt 'bro hug', siger Henrik med glæde i stemmen.

Den dygtige bettingekspert har tidligere spundet guld på den slags odds og har flere gevinster over 100.000. Havde det været første gang, havde han nok lovet fri bar til alle i baren, fortæller han.

Ekstra Bladets betting-haj har ramt et af de mere vanvittige odds. Foto: Olivia Loftlund

Selvom Odds 1000-klubben er virkelig svær at komme i, så mener han ikke, at det var et helt hovedløst sats.

- Det handler lidt om vurdering. Jeg mener, at der var langt større chance end oddset på 1000, og derfor kunne det betale sig.

Det skæve beløb var nu ret tilfældigt, og han ville aldrig opfordre folk til at spille sådan et beløb, hvis de ikke havde råd til det.

- Det er risikabelt, og det er måske den eneste gang, jeg kommer til at ramme sådan et odds.

Foto: Claus Bonnerup

- Du skriver, at du skal fejre det på Maccen. Hvem skal du på McDonalds med?

- Jeg træner et damehold. Jeg sagde til dem før sidste kamp, at jeg ville give, hvis de leverede en god præstation. Det blev til 3-0, så det er fortjent.

- Stor menuer?

- i den grad.

Derudover overvejer han,om han skal betale sin bil ud, lægge førstegangsbeløbet i et hus og at invitere kæresten på Michelin-restaurant.

- Der er jo lige kommet en i Vejle, så det kunne være godt.

Udover at spille på kort, har Henrik også opfudnet Henze-systemet - læs mere her:

Forvandler 100 kr. til en million: Henriks system slår lotto og skrabespil

Læs flere af Henriks tips her:

Her halter bookmakerne efter: Hjørnespark er vejen til guldet

Henriks simple trick: Slå bookmakeren næsten uden risiko