Hjemmebanen gør forskellen for Malmö FF

Når man i sine seneste fire udekampe har tabt 1-0 hos Riga i Europa League-kvalifikationen, tabt 1-0 og 2-1 hos hhv. AaB og Hobro samt spillet 1-1 i ordinær spilletid hos Hillerød fra 2. division, er det meget vanskeligt at forestille sig, at FC København slipper fra Malmö torsdag aften med sejr.

Europæiske kampe har ganske ofte deres eget liv i forhold til holdenes form i deres respektive ligaer, så intet kan selvfølgelig udelukkes, men det er et stærkt hjemmehold, FCK skal på besøg hos. I deres seneste 13 hjemmekampe i Europa League har Malmö FF kun tabt til Chelsea. Som i parentes bemærket fortsatte med at vinde turneringen i sidste sæson.

Malmö har scoret i deres seneste ni hjemmekampe i Europa League og kommer de tavlen igen, skal FCK altså score to gange for at vinde. Magter de det, når de ikke gjorde i de fire førnævnte kampe?

Allsvenskan er måske ikke helt så stærk som Superligaen, men Malmö sendte i sidste sæson FC Midtjylland ud af Europa League-kvalifikationen, og virker ikke meget svagere. De har fem sejre i træk i ligaen til nul. FCK virker til gengæld ikke på dét niveau, hvor vi ved, at de kan nå op. Dertil er vist lige én skade langt til den optimale startopstilling.

I skrivende stund hedder det, at der er en chance for, at Viktor Fischer bliver klar, men selv med ham tvivler jeg på FCK-triumf i Sverige torsdag aften. De frisker bider direkte til 1-tallet til odds 2.15 hos Bethard. Sådan som resultaterne har artet sig for undertegnede i denne uge, foretrækker jeg lidt gardering og spiller asian handicap -0.25, der giver odds 1.80 i gevinst hos bet365 og det halve indskud retur ved uafgjort.

Spilforslag:

Europa League torsdag 21.05

Malmö FF – FC København

(asian handicap -0.25) odds 1.80 bet365

