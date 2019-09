Hjemmebanen gør udslaget i nabostrid

Onsdag afvikles en række kampe i den afrikanske VM-kvalifikation, og vi har haft udvalget under luppen og fundet frem til et par fristende emner i et naboopgør

Liberia tager imod Sierra Leone onsdag aften i hvad der er et forsøg på at nå frem til det egentlige gruppespil om kvalifikation til VM-slutrunden. Der er med andre ord lang vej endnu, men det er stadig en vej, de fleste nationer gerne forsøger at gå.

Hjemmebanefordel spiller som regel en stor rolle, ikke mindst på det afrikanske kontinent, og derfor er jeg ikke sikker på, at denne kamp skal vurderes helt så lige, som oddsene i skrivende stund indikerer.

Det er traditionelt et nabo-opgør, hvor Liberia har haft førertrøjen, om man så må sige, idet deres 16 møder med hinanden, siden det første d. 12. november 1966, kun har udløst tre sejre til Sierra Leone. De har dog ikke vundet siden 2005, og alle tre sejre var på hjemmebane.

Går vi Liberias officielle hjemmekampe igennem for dette årti, finder man fire nederlag. Til Nigeria, Senegal, Elfenbenskysten og endelig Mauretanien. Hvad der skete i sidstnævnte kamp, er ikke godt at vide, og en indikation af, at intet i denne verden er sikkert, men de tre andre nederlag kom til nogle af kontinentets førende fodboldnationer. Sierra Leone er bestemt ikke blandt disse.

Prøv lige at holde det oppe imod, at Sierra Leone ifølge det omfattende resultat-website Soccerway ikke har én eneste udesejr i dette årtusinde, og så tyg på, at hjemmesejren giver odds 2.40.

Dét spil hopper de dristige på, jeg vælger at spille 1-tallet som ”draw-no-bet”, hvor indskuddet går retur ved uafgjort. Sierra Leones seneste udekamp sluttede uafgjort, og blev spillet i… Liberia. Ligeså har Liberia spillet remis i tre af deres seneste seks hjemmekampe, hvorfor det ikke er et udfald, jeg tør udelukke.

Et andet spil at overveje i samme kamp er at jagte et målfattig udfald. Som ovennævnt er det første af to kampe, og man skal ikke lægge alle kortene på bordet for tidligt med returkamp allerede i weekenden.

Kun én af Liberias seneste otte hjemmekampe havde mere end to mål, ingen af de seneste fem møder mellem de to nationer havde mere end to mål. Fire af disse havde højst én scoring. De seneste to var venskabskampe spillet i Monrovia, hvor kampen også spilles i aften og sluttede 0-0 og 1-0. Det var som sagt venskabskampe. Her er der noget på spil. Derfor går jeg også efter en målfattig duel.

VM-kvalifikation onsdag 20.00

Liberia – Sierra Leone

(draw-no-bet) 1 odds 1.68 Unibet

Asian under 2 mål odds 1.86 Unibet

