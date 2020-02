Hun kan fuldbyrde overraskelsen

For Kenins vedkommende er det karrierens første GS-finale, mens Muguruza trods alt har prøvet det tre gange før. Den slags erfaring burde have en vis betydning, se bare på Caroline Wozniacki, hvordan det tog hende tre forsøg at vinde en GS-titel og en Halep, som bruge fire finaler på at vinde sin første.

Af de seneste 16 Grand Slam-finaler på damesiden blev seks dog vundet af en debutant, så umuligt er det ikke, og som Kenin tog brodden af Ash Barty i semifinalen, kan det på ingen måde udelukkes, at hun også sænker Muguruza.

At besejre den lokale favorit og verdens nummer et i sin første semifinale i en Grand Slam med et helt stadion på nakken vidner om et seriøst stærkt sæt nerver. Hun har mødt Garbine Muguruza én gang tidligere, og det var på hard court i september i Kina, hvor Kenin vandt i tre sæt.

Det var dog en Muguruza på vej mod slutningen af en gennemført elendig sæson, og hun er sådan en spiller, der, når hun først finder formen, kan banke hvem som helst, når som helst og hvor som helst. Dén form har hun pludselig fundet i Melbourne. Og som sagt; hun har stået i en GS-finale tre gange tidligere.

Seks af de seneste 10 finaler for kvinderne i Australian Open gik i tre sæt, ligesom karrierens første møde mellem disse to endte i tre sæt, hvorfor en satsning på tre sæt eller ”over” i antal partier synes en overvejelse værd. Jeg finder det også fristende at gå med Kenin til at nappe kampens første break.

Tilbage i september vandt hun første sæt med 6-0, og i både kvart-, semi- og finale er hun kun blevet brudt én eneste gang i hver. Kun at blive brudt én gang mod Barty i semifinalen er altså stærke sager. Muguruza blev brudt tre gange i både kvart- og semifinale.

Skal vi slutte med at prøve at gætte en vinder? Med selvtilliden fra semifinalen og fra det første møde med Muguruza ser vi størst værdi i at satse på amerikanske Kenin til at blive ny Grand Slam-triumfator.

Spilforslag:

Australian Open finale lørdag 09.30

Sofia Kenin – Garbine Muguruza

Kenin vinder odds 2.50 Bethard

Kenin tager kampens første break odds 1.90 bet365

Over 20.5 partier odds 1.65 Unibet

