Hvem ejer de 310 millioner kroner?

Lørdag morgen har Danske Spil stadig ikke hørt fra den person, der har vundet 310 millioner kroner i fredagens Eurojackpot.

- Enten ved personen det simpelthen ikke, eller også har vinderen fejret det hele natten og er ikke stået op endnu, fortæller presse- og kommunikationsrådgiver hos Danske Spil, Camilla Cornelius.

Det er den andenstørste gevinst, der nogensinde er vundet på dansk jord.

De fem største gevinster i Danmarkshistorien 1. 315.009.958 kroner, Eurojackpot, 2015, Helsingør 2. 210.688.619 kroner, Eurojackpot, 2018, Kalundborg 3. 206.913.776 kroner, Vikinglotto, 2020, Helsingør 4. 148.183.435 kroner, Eurojackpot, 2017, Hjørring 5. 140.358.416 kroner, Vikinglotto, 2016, Vejle. Kilde: Danske Spil Vis mere Luk

Købt på telefonen

Vinderkuponen blev købt gennem den heldige vinders telefon.

- Om det er gennem appen eller bare over internettet, det ved vi faktisk ikke. Men den er ikke købt i en kiosk, det ved vi, uddyber Camilla Cornelius.

Mange spillere af Lotto har normalt abonnement, hvilket giver en notifikation, når man har vundet. Men det er ikke tilfældet ved vinderen her.

Derfor får vinderen her svar enten gennem mail eller app.

Fra Roskilde Kommune

Presse- og kommunikationsrådgiveren bekræfter, at Danske Spil ved, at vinderen er fra Roskilde Kommune.

- Vi har data, der viser, hvor i landet den er købt. I en kiosk kan en person i princippet være kommet fra København og købt en billet i Roskilde, men det er ikke tilfældet her.

- Vi håber, at vi snart får kontakt til vedkommende. Og vi glæder os til at få kontakt, fortæller Camilla Cornelius.

Gratis rådgivning

Det er noget af en omvæltning pludselig at have 310 millioner kroner på sin konto. Derfor tilbyder Danske Spil også gratis rådgivning til dem, der skulle være så heldige at vinde.

- Først kontakter vi personen og ønsker dem tillykke. Så fortæller vi om, hvordan og hvornår pengene kommer ind på kontoen, og så tilbyder vi gratis rådgivning.

- Rådgivningen er simpelthen, fordi det vender ens liv totalt op og ned, når man vinder så mange penge, slutter Camilla Cornelius.

