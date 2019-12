Ikke i tvivl: Martial og co. basker Burnley

Der er ingen tid til hvile for de stakkels fodboldben i England, hvor de må på arbejde igen bare to dage efter Boxing Day og vi starter lørdagens rundtur på Sydkysten

Brighton – Bournemouth

Hvad kvalificerer Brighton til den favoritværdighed, som er blevet dem til del her?

At Bournemouth kun har én sejr i otte kampe? Den kom så til gengæld via 1-0 ude over Chelsea. Er Brightons form meget bedre? De har én sejr i otte kampe. Som i øvrigt også faldt på udebane.

Brighton havde en stærk periode med tre hjemmesejre i træk i oktober/november, men det er også de eneste tre hjemmesejre i deres seneste 14 opgør på The Amex. De har til ikke vundet deres seneste fem hjemmekampe mod Bournemouth.

Jeg tager chancen på det spil, der hedder asian +0.75 på gæsterne. Her er odds 1.83 ved uafgjort eller udesejr og det halve indskud retur, hvis Brighton skulle vinde hjemmekampen med ét overskydende mål.

Spilforslag:

Premier League lørdag 13.30

(asian handicap +0.75) 2 odds 1.83 Unibet

Istanbul – Kasimpasa

Inden vi fortsætter i Premier League, smutter vi lige en tur til Tyrkiet og satser på en sikker hjemmesejr til Istanbul. Kasimpasa har i denne sæson tabt udekampe mod Fenerbahce, Sivasspor og Galatasaray samt en hjemmekamp mod Besiktas.

Og hvorfor så nævne dem? Fordi det er de mere eller mindre traditionelle tophold i tyrkisk fodbold, hvortil også Istanbul hører i disse år og de har vundet deres seneste tre hjemmekampe mod Kasimpasa. Vi går efter fire på stribe.

Spilforslag:

Süper Lig lørdag 15.30

(asian handicap -1) 1 odds 1.64 bet365

West Ham – Leicester

Leicester er efter min mening lovligt store favoritter i deres udekamp mod West Ham og jeg prøver en 1X-gardering på Hammers, velvidende at deres hjemmebaneform lader en del tilbage at ønske.

Ja, Leicester er vel på alle parametre et bedre mandskab end West Ham, men tidspunktet for kampen spiller altså West Ham en fordel, de ikke ville have haft på et andet tidspunkt af sæsonen.

For det første kommer Leicester fra sæsonens indtil nu to største kampe, mod Manchester City og Liverpool, som kunne have konsolideret deres placering på andenpladsen. I stedet fik de to store omgange høvl og indkasserede syv mål. Dén slags rejser man sig altså ikke nødvendigvis bare sådan uden videre fra.

For det andet spillede Leicester aftenkamp d. 21. december og den meget sene aftenkamp 26. december. Der er under 48 timer at restituere i, før udekampen mod West Ham. West Ham spillede kl. 16 den 26. december og i London, så de har haft marginalt rejsetid.

Desuden spillede de ikke i forrige runde, da modstanderen her skulle have været Liverpool, som var af sted til VM. Deres trup kan med andre ord ikke være helt lige så pressede på reserverne, som Leicesters må være.

Der trækkes store veksler på spillere som Vardy og Maddison, og kan de være på 100 procent her? Måske de endda får et lille hvil, der skal trods alt spilles igen allerede 1. januar. Havde kampen her ligget i starten af december, havde man ikke tøvet med at spille Leicester. Nu er oddset på hjemmeholdet for højt.

Spilforslag:

Premier League lørdag 18.30

West Ham taber ikke odds 2.03 bet365

(draw-no-bet) 1 odds 3.10 Unibet

Burnley – Manchester United

Burnley er kun fire point efter Manchester United i tabellen, og samtidig seks point foran nedrykningsstregen, så sæsonen er indtil nu gået ganske acceptabelt for Sean Dyches tropper. Der er dog ingen tvivl om, hvor de henter deres point, og det er ikke mod de bedst placerede hold i tabellen.

Prøv at kigge på nedenstående resultater mod ligaens top seks-hold i denne sæson.

Arsenal - Burnley 2-1

Burnley – Liverpool 0-3

Leicester – Burnley 2-1

Burnley – Chelsea 2-4

Sheffield United – Burnley 3-0

Burnley – Man. City 1-4

Tottenham – Burnley 5-0

Syv kampe, syv nederlag, heraf fem med mindst to overskydende mål. Nu er Manchester United ikke top seks, men nummer syv, så måske dét her er en af de kampe, hvori Burnley slår til. United kan jo være temmelig svingende.

Men efter deres 4-1 over Newcastle, hvor Rashford, Greenwood og Martial igen alle kørte på de høje nagler, satser jeg på United til at følge op på Turf Moor. Nedenstående spil giver odds 2.63 ved sejr på mindst to overskydende mål og indskuddet retur ved sejr på et mål.

Spilforslag:

Premier League lørdag 20.45

(asian handicap -1) 2 odds 2.63 Unibet

