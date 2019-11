Ingen adgang hos Danmarks U21-landshold

Irak har via gode resultater i de første fire kampe placeret sig i en yderst favorabel position til at gå videre fra gruppe C i den asiatiske VM-kvalifikation. Der er åbnet hul på fire point til tredjepladsen, så selv hvis de 'bare' undgår nederlag i tirsdagens hjemmekamp mod Bahrain, ligger de stadig fantastisk til at nappe en af de to øverste pladser.

De skærer sågar Bahrain helt væk, som forfølger, hvis de kan vinde tirsdagens duel, men det kan Bahrain trods alt også regne ud, så man kommer ikke til at se dem angribe hovedløst. Nok vil sejren hjælpe, men uafgjort vil så afgjort være at foretrække frem for at risikere et nederlag.

Jeg forestiller mig derfor, at kampen kan udvikle sig ligesom de seneste syv møder mellem disse to. Startende med 2012 og frem til to opgør i 2019 sluttede disse syv opgør med følgende cifre:

0-0, 1-1, 0-0, 0-0, 1-1, 0-1 og 1-1. Sammenlagt syv mål i syv kampe. Heraf 1-0 og 1-1 alene i år. Der er odds 2.20 på under to mål hos Unibet, hvor der gives gevinst ved nul eller et mål, mens to scoringer kaster dit indskud retur på kontoen.

Spilforslag:

VM-kvalifikation Asien tirsdag 15.00

Irak – Bahrain

Under 2 mål odds 2.20 Unibet

Danmark U21 – Malta U21

Videre til de danske landsholdsspillere på U21-holdet, som skal op imod gruppens uden konkurrence svageste kort. Der skal ligge tre point at vente, men det får vi selvfølgelig ikke den store gevinst ud af at spekulere i.

Vi skuer derfor mod markedet 'begge hold scorer ikke'. Det giver odds 1.50 hos Betfair Sportsbook. Malta har ikke scoret i deres seneste fem kampe. De scorede heller ikke i deres seneste fire udekampe. Hvis du er endnu frækkere end jeg, tager du chancen på 4-0. Det tabte Malta i deres seneste to udekampe.

Helt så dristig er jeg ikke, men jeg finder det interessant at kigge på de odds 2.87, som bet365 udbyder på flest mål i 1. halvleg. Maltas seneste to udekampe stod i Finland og Ukraine. Begge gange tabte de 4-0. I begge kampe var stillingen 3-0 ved pausen.

Artiklen fortsætter under billedet...

Danmarks U21-landshold skal tirsdag aften op imod Malta, der ikke har scoret i deres seneste fem kampe. Foto: Henning Bagger.

Spilforslag:

EM-kvalifikation U21 tirsdag 18.00

Begge hold scorer ikke odds 1.50 Betfair Sportsbook

Flest mål i 1. halvleg odds 2.87 bet365

Italien U21 – Armenien U21

Videre til gruppe 1 i denne kvalifikationsturnering, hvor Italien har spillet fire kampe og hentet 10 point. De har endnu til gode at indkasseret ét eneste mål.

Armenien har spillet fem kampe og vundet én. Det var mod Luxembourg, som har spillet fem kampe og tabt fem. To af deres tre mål i de fem kampe faldt mod Luxembourg. Med andre ord: det vil være en kæmpe overraskelse, hvis ikke Italien vinder.

Spørgsmålet er, om det måske ikke kunne være værd at satse på, at sejren ikke nødvendigvis bliver kæmpe stor. De vandt 1-0 ude over Armenien. Sidstnævnte tabte ganske vist 6-1 i deres seneste udekamp mod Island, men tabte tidligere 1-0 hos Irland, som topper gruppen.

Jeg tager chancen på hjemmesejr i en kamp med maksimalt tre scoringer.

Spilforslag:

EM-kvalifikation U21 tirsdag 18.30

Hjemmesejr + under 3.5 mål odds 2.50 bet365

Nordmakedonien – Israel

Hvis ellers begge parter, eller bare den ene for den sags skyld, kan tage kampen bare tilnærmelsesvis seriøst, er det flotte odds på en målrig kamp. Fem af Nordmakedoniens seneste seks havde mindst tre mål.

Ni af Israels seneste 11 kampe havde mindst tre mål, de to undtagelser sluttede 1-1, så skal man gå efter begge hold scorer eller mindst tre pinde? Jeg tager chancen på sidstnævnte, fordi Israel har en Zahavi, der kan blive topscorer i kval-spillet, hvis han smider et par pinde ind her. Det er også værd at gå efter.

Spilforslag:

EM-kvalifikation tirsdag 20.45

Over 2.5 mål odds 1.95 bet365

Se også: Eriksen hånet med sex-rygte

Se også: Shit drenge: Det bliver en vild EM-fest!

Se også: Millionerne vælter ind: Skummer fløden på EM

Bendtner gik amok: Så vildt har landsholdet festet gennem årene