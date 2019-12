Kæmpe chance for FCK

Køb adgang til at se VM for klubhold med Liverpool lige her!

OB kan med en sejr spille sig ind i top seks og dermed overvintre i slutspilszonen, men FC København fik søndag aften serveret en i øjeblikket meget sjælden mulighed for at hale ind på det ellers suveræne tophold FC Midtjylland.

Sidstnævntes nederlag til AGF betyder, at FCK med en sejr i aften kan overvintre med fire point til førstepladsen. En udsigt der er en hel del bedre end de nuværende syv, og der er ingen grund til at fedte rundt om den varme grød; jeg er sikker på, at FCK ikke forpasser denne chance.

OB har opnået et point i deres seneste fire kampe. De har tabt deres seneste fire udekampe i træk. De har tabt deres seneste ni besøg i Parken. De har tabt deres seneste seks opgør mod OB. I deres nuværende form har jeg svært ved at finde et argument for ikke at spille et-tallet.

Hjemmeholdet har Zeca tilbage fra karantæne, hvilket kun kan kaldes en styrkelse af truppen, som også Daramy rykker ind i. Til gengæld holder Carl Holse og Andreas Bjelland juleferie. OB er uden Jeppe Tverskov til at holde styr på forsvaret.

Jeg spiller FCK på asian handicap -1, der giver odds 2.09 hos bet365 i tilfælde af hjemmesejr og indskuddet retur ved sejr på et overskydende mål. Jeg tager desuden chancen på, at der ikke kommer over ni hjørnespark.

Det er femte gang i 2019, de to parter mødes, og altså med samme trænere og mere eller mindre samme set up hver gang og ingen af de fire hidtidige dueller gav over ni hjørnespark. Kun én af dem landede oppe på ni.

Man kan også nemt blive fristet af at smide lidt efter Dame N’Doye som målscorer. Han var på tavlen de seneste fire gange, han var med til at spille imod OB og seks gange i alt i de fire kampe. Det er tydeligvis en defensiv, som har svært ved at håndtere senegaleseren.

Spilforslag:

Superligaen mandag 19.00

FC København – OB (asian handicap -1) 1 odds 2.09 bet365

Under 9 hjørnespark odds 1.90 Comeon

N’Doye scorer odds 2.20 Unibet

