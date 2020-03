Kalmar klasker til

Fodboldverden tager sig endnu en kampfri dag fra opgør med noget på spil, hvorfor vi kaster nettet ud over svenske Kalmar, hvor de spiller træningskamp i eftermiddag med gode muligheder for høje odds

Vi var på sporet af nogle stærke odds i Nicaragua i aftes og skulle ikke have været helt så grådig. Managua vandt, men med blot ét overskydende mål, og det sluttede målfattig i dagens sene kamp, men 1-1 betød ligesom i den første kamp, at vores indskud gik retur i stedet for, at der var gevinst. Så i det mindste intet tabt på vores første færd ud i klubfodbold fra Nicaragua.

I dag vender vi for en sjælden gangs skyld blikket mod en træningskamp. Træningskampe ville jeg normalt holde mig langt fra, men omstændighederne er som bekendt skøre i øjeblikket. Men husk som i går; hold nu indsatserne lave, ikke også?

Kalmar fra Allsvenskan møder Jönköping Södra fra Superettan. Begge hold nåede at spille tre pokalkampe, inden Corona nedlagde verden, og begge har desuden været igennem en træningskamp indenfor den seneste uge.

Kalmars seneste fire kampe sluttede 3-0, 5-0, 1-3 og 4-1. Tre af kampene var på hjemmebane, og det var de tre kampe, der gav sejr. Jönköping Södras fire seneste kampe sluttede 2-2, 0-5, 2-0 og 1-6. Den ene sejr var på hjemmebane, de tre andre blev spillet på udebane.

Og bid lige mærke i 5-0 resultatet ud for begge. Dét resultat var nemlig i en kamp mellem Kalmar og Jönköping Södra, spillet på samme bane, som dagens opgør øjensynligt afvikles på. Lad os gå efter guldet igen.

Nedenstående forslag giver odds 3.50 i gevinst, hvis Kalmar vinder med mere end to mål. Vinder de med to, ryger indskuddet retur. Og så går jeg desuden efter mange mål.

Spilforslag:

Træningskamp, Sverige kl. 17.00

Kalmar – Jönköping Södra

(asian handicap -2) odds 3.50 Unibet

Over 3.5 mål odds 2.12 888Sport