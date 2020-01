Kan de smadre Liverpools stime?

Manager David Moyes har adskillige skader at bøvle med, mens hans mandskab forsøger at holde nedrykningszonen på afstand. Masuaku og Snodgrass har begge problemer, og Moyes håber helt sikker på, at i hvert fald Masuaku bliver erklæret klar, så han kan stille op med fem bagtil. Wilshere, Fredericks, Yarmolenko, Fabianski og Felipe Anderson skulle alle fortsat være ukampdygtige.

Liverpool spillede noget overraskende 2-2 hos Shrewsbury i FA Cup søndag aften, men Jürgen Klopp smed også en holdopstilling på banen, der lå meget langt fra deres stærkeste. Det må forventes, at Liverpool er tilbage med de fleste af de regelmæssige startere til denne udsatte kamp, der egentlig skulle have været spillet, da Liverpool deltog i FIFA Club World Cup.

Klopps store spørgsmålstegn går på Mané’s fysiske tilstand, og den senegalesiske skarpskytte bliver næppe risikeret i aften, hvilken kan give plads til eksempelvis en Minamino i startformationen mod et Hammers-hold, der i ligaen senest fik en øretæve af Leicester. Den slags lover ikke godt før et møde med normalt nådesløse Liverpool.

Frem til det 84. minut stod kampen mellem Wolves og Liverpool og vippede, men så dukkede Firmino op og sikrede Merseyside-klubben alle tre point. Foto: Oli Scarff

I forhold til West Hams nederlag i FA Cup, skal det tilføjes, at Moyes 'bekymringer sandsynligvis ikke gik på succes i pokalturneringen, der er rigeligt at se til i ligaen, så et nederlag vil ikke have kostet ham meget søvn. Især ikke forud for dette møde mod det stærkeste hold i ligaen.

Liverpool har økonomiseret med kræfterne igennem den seneste måned, hvor den samlede score for deres seneste fem ligakampe hedder 8-1. Ingen af deres kampe indeholdt mere end tre mål, faktisk kun gik til tre mål, og West Hams chancer i aften ligger ikke ved at angribe Liverpool, der holder det tæt bagpå. Derfor spilles som nedenstående, hvilket giver odds 1.96 i gevinst ved 0-2 mål og indsatsen retur ved tre scoringer.

Spilforslag:

Premier League onsdag 20.45

West Ham – Liverpool under 3 mål odds 1.96

Osnabrück – Sandhausen

Der spilles også fire kampe i den næstbedste tyske liga i aften, og her tager jeg også chancen på en målfattig kamp. Endda med ét mål færre end i ovennævnte forslag fra Premier League. Sandhausens seneste otte udekampe bød højst på to scoringer og de har eksempelvis spillet 1-1 med både HSV og Bielefeld, de to klubber som topper ligaen.

Osnabrück vandt den omvendte kamp 1-1, og især deres hjemmekampe hældte til den mere målfattige side, da de i efteråret først fik fodfæste i ligaen efter oprykning. De ligger side om side i ligaen og vil begge gerne godt fra start. Jeg satser på, at det går lidt ud over angrebslysten.

Spilforslag:

2 Bundesliga onsdag 20.30

Under 2 mål odds 2.43 888Sport

Rangers – Ross County

Endelig smutter vi også lige op til den bedste skotske række, og tager chancen på et hjørnesparksspil. Rangers tabte i weekenden 2-1 hos Hearts, en alvorlig bét i deres forsøg på i denne sæson for alvor at udfordre Celtic i titelkampen.

Manager Gerrard vil kræve fuld fokus, og det skal gå ud over Ross County. Sidstnævntes seneste udekamp stod mod førnævnte Celtic. Her blev de noteret for nul hjørnespark. I udekampen før gæstede de St. Johnstone og blev noteret for ét hjørnespark. I sæsonens første opgør mod Rangers tabte de 4-0 på hjemmebane. De blev noteret for nul hjørnespark. Vi kan tillade ét hjørnespark og stadig få odds 2.80.

Spilforslag:

Skotland Premiership onsdag 20.45

Ross County under 1.5 hjørnespark odds 2.80 Unibet

