Kan Eriksen overgå sig selv i Inter?

Christian Eriksen fik lyndebut for Inter, da han onsdag aften blev skiftet ind i sin nye klubs 2-1 sejr over Fiorentina i den italienske pokalturnering, og der kan tjenes penge på fortsættelsen

Allerede i sin første optræden viste han sine kvaliteter som chanceskaber med blandt andet et oplæg til et mål, der dog korrekt blev annulleret for offside. Søndag står han så over for sin debut i Serie A, når Inter på udebane skal møde Udinese med landsholdskollega Jens Stryger Larsen på holdet, og hos Unibet har de spekuleret i, hvad der kan forventes af Christian Eriksen i forårssæsonen.

- Vi regner med, at Christian Eriksen kommer til at spille en pænt stor rolle allerede fra starten. Vi så allerede i hans pokaldebut, at han er tiltænkt et stort ansvar for dødboldene, så der bør være gode chancer for både mål og assist, vurderer Unibets pressechef Per Marxen.

Op til Serie A-debuten kan man hos Unibet derfor blandt andet satse på, hvor mange mål og oplæg danskeren kommer til at levere i de 17 resterende kampe i turneringen. I Tottenham scorede Christian Eriksen et mål i lidt mere end hver femte kamp (0,22 mål pr. kamp), mens han leverede et oplæg i lidt mere end hver fjerde (0,27 assist pr. kamp). Det niveau skal han overgå i Inter, hvis man skal op og hente de rigtig gode odds.

Både fem og seks assists vil give ham et bedre snit end i Tottenham, og det er netop dér, og leverer Christian Eriksen seks assists eller derover, er der odds 2.10, mens man får pengene 1.65 gange igen, hvis han lægger op til fem mål eller færre.

Samme tendens ser man for antallet af scoringer, der også ligger over hans snit i Premier League. Hvis Eriksen scorer fire mål eller derunder, er der odds 1.65, mens der er odds 2.10 på, at han scorer fem mål eller flere.

- Vi har sat linjen efter, at vi tror, han kommer til at få meget spilletid og mange muligheder for at komme til afslutninger. Både på baggrund af hans debut, og ud fra den tillid, Antonio Conte har vist ham gennem sine udtalelser. Og så ser det i øvrigt ud til, at Inter får en rigtig god sæson med masser af dominans, siger Per Marxen.

Man kan i øvrigt også spille på, om Christian Eriksen når at vinde prisen som månedens spiller i Serie A. Det kaster pengene fire gange af sig for et ja, som han har fire måneder til at præstere i, og odds 1.20 på nej.

