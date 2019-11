Kan FCK lukke Lugano op?

En kombination af de rette resultater kan torsdag aften sende FC København videre fra gruppen i Europa League, men Lugano spiller samtidig for deres sidste chance for avancement

Formår FC København at lukke Luganos indtil videre hermetisk lukkede defensiv på hjemmebane? Hverken Malmö FF eller Dynamo Kiev formåede at gennembryde schweizerens bolværker. Det betyder utroligt nok, at Lugano stadig står med chancen for videre avancement trods ét scoret mål i fire kamp.

Chancen er spinkel, men den er til stede, og så længe det er tilfælde, må det antages, at man spiller sin chance. Hvilket igen betyder, at de som udgangspunkt næppe griber kampen her anderledes an, end de hidtil er gået til værks. Minimalfodbold med håb om et lykketræf i modstanderens ende.

Kampen mellem FCK og Lugano bliver fløjtet i gang kl. 21.00. Foto: Niels Christian Vilmann.

Syv af gruppens otte hidtidige kampe bød blot højt to kasser, så det er en gruppe, hvor man ikke rutter med den offensive fodbold og et spil som ingen mål indenfor den første halve time til odds 1.74 hos Youbet ser ikke just dårligt ud. Eller asian under 1 mål i 1. halvleg til odds 1.62 samme sted.

Det havde givet gevinst i tre af Luganos fire kampe og begge hjemmekampe sluttede altså 0-0, hvilket man selvsagt også kan gå efter, hvis man er endnu mere risikovillig end jeg. Man kunne også spekulere i at gå på opdagelse i eksempelvis Unibets betbuilder.

Her kan man lave sig en double bestående af højst én scoring af såvel hjemme- som udehold, altså under 1.5 mål, og få odds 1.91 ud af det. Her er man så dækket af på 0-0, 1-0, 0-1 og 1-1 eller for at sige det anderledes: et spil som havde givet gevinst i syv af de to klubbers tilsammen otte gruppekampe.

Noget tyder på, at det bliver en målfattig duel mellem FCK og Lugano. Foto: Lars Poulsen.

Jeg tror ikke på, at Lugano er bedre end FC København, men om sidstnævnte så kommer fra Schweiz med ét eller tre point tør jeg ikke lægge hovedet på blokken og sige. Men da jeg tror på mindst det ene point til ”løverne” og på en målfattig kamp, spilles nedenstående kombinationsspil hos Youbet.

Desuden en satsning på et beskedent antal hjørnespark. Ingen af parterne har endnu været involveret i en kamp, der bød på mere end otte hjørnespark. Her kan vi tåle ni og stadig få odds 1.80. Den er også købt.

Spilforslag:

Europa League torsdag 21.00

Lugano – FC København

(asian 1. halvleg) under 1 mål odds 1.62 Youbet

X2 + under 2.5 mål odds 1.80 Youbet

Under 9.5 hjørnespark odds 1.80 bet365

