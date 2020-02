Kan FCK skabe overraskelsen?

Det var kun et brændt straffespark, som afholdt FC København fra en lettere overraskende sejr over Celtic i sidste uge, og torsdag aften skal 'løverne' på jagt efter europæisk succes i Glasgow

Det havde været et stærkt resultat at tage en 2-1 sejr i sidste uge over Celtic, ikke mindst i lyset af hvordan FC København er kommet fra land i Superligaen efter vinterpausen. Men havde det også været fortjent? Der findes dem, som mener, at Celtic var det bedste hold i Parken i torsdags, hvorfor 1-1 i sidste ende var mere end rimeligt.

Den slags kan FCK selvfølgelig være lige glade med, det er resultatet, der tæller, og internationale kampe har ikke sjældent et noget andet liv end de hjemlige ditto. Ikke desto mindre er det lettere vanskeligt at argumentere for succes til ”løverne” på Celtic Park i lbetragtning af, hvordan forårssæsonen er begyndt i Superligaen.

Ét mål og ét point mod tabellens to nederste hold er bare ikke imponerende for en klub med deres ambitioner. Her står de så overfor et hold, der har vundet ni af deres sidste ti på hjemmebane. Af deres sidste 19 hjemmekampe i alle turneringer tabte de kun én gang. Mod ærkerivalerne Rangers.

FCK-spillerne ærgrer sig over det brændte straffespark. Foto: Lars Poulsen

Jaja, den skotske liga, kan man skyde ind med, men de vandt altså også deres seneste fire hjemmekampe i Europa League. FC København har ikke just været nogen stor trussel på udebane. Som nævnt i sidste uge slog de kun Lugano i gruppespillet.

Hvor gerne jeg end anvender de danske briller og ser FCK videre, vil det overraske, hvis Celtic i deres nuværende form lader sig overrumple af de danske mestre. Jeg spiller 'The Hoops' og kombinerer det med en forholdsvis målfattig kamp. Kun én af Celtics seneste 12 hjemmekampe i denne turnering havde over tre mål.

Lad os herefter vende os mod kortspillet, da det forekommer mig voldsomt, at det kan give odds 2.95 hos eksempelvis 888Sport, at Celtic løber ind i mere end to kort. De fik tre gule kort i den første kamp, og de landede på tre gule kort i alle tre hjemmekampe i efterårets gruppespil. I tre kampe som de rent faktisk vandt.

Skulle der endelig være en FCK-spiller, som trækker en 'mad', er odds 4.00 på Carlos Zeca ikke verdens dårligste odds. Han har trukket lige så mange advarsler, tre, i Europa League i denne sæson som i Superligaen.

Får Carlos Zeca et kort i torsdagens brag mod Celtic? Foto: Lars Poulsen

Fem af de seneste seks gule kort, han modtog i en europæisk kamp for FCK, blev givet i en udekamp. Hvis FCK nu rent faktisk formår at kæmpe med her, er han dygtig til at trække et frispark, og dermed også tage et kort ”for holdet”, om man så må sige.

Opgøret i Parken havde syv hjørnespark, Celtic formåede at holde alle tre gæstende modstandere i gruppespillet nede på tre hjørnespark, så jeg regner ikke med, at kampen i Glasgow torsdag aften byder på markant flere hjørnespark end det første møde.

