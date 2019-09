Kan ryste hjemmehold: Tre spiltips til CL-åbningen

Vi starter i Frankrig, hvor Lyon er forholdsvis store favoritter mod Zenit Skt. Petersburg, og det kan da godt være, at de viser, at denne favoritværdighed er retfærdig, men det synes jeg så også, at de skal have lov til, for hvad er det mon lige, der gør, at de skal være så store favoritter?

I Frankrig har de åbnet sæsonen med otte point for fem kampe. Det er ikke håbløst, men det er da heller ikke skræmmende. Zenit deler førstepladsen i Rusland med Krasnodar, da begge har 20 point efter ni runder.

Lyon var også med i gruppespillet sidste år, og spillede uafgjort i alle tre hjemmekampe. Faktisk har de kun én sejr i deres seneste 11 hjemmekampe i Champions League. Det var mod Dinamo Zagreb. En alt andet end skræmmende statistik.

Jeg vover pelsen på Zenit på det spil, der hedder asian handicap +0.75, som giver odds 1.97 ved udesejr eller uafgjort og indskuddet halvt retur ved hjemmesejr på et mål. Et 'almindeligt' handicap X2-væddemål giver odds 2.15.

Seneste nyt fra Lyon-truppen er, at Jason Denayer og Marcal skulle være tvivlsomme, men ellers skulle hele truppen være klar. Det samme skulle gælde hos Zenit pånær Malcom.

Champions League tirsdag 20.45

Lyon – Zenit Skt. Petersburg

Spilforslag:

(asian handicap +0.75) 2 odds 1.97

Videre til London, hvor vi lige starter med en sammenligning. Man får odds odds 1.44 på udfaldet ”begge hold scorer” på kampen mellem Dortmund og FC Barcelona. Man får odds 1.87 for samme udfald i opgøret mellem Chelsea og Valencia. Gad vide om det er ud fra en betragtning om, at Chelsea kan holde nullet? De er immervæk favorit til at vinde kampen.

Vi har endnu ikke set indikationer i Premier League på, at de er i stand til at holde nullet. De åbnede sæsonen med at tabe 4-0 ude mod Manchester United. Siden har de spillet 2-2 i Super Cup’en, efter 1-1 i ordinær spilletid, de har spillet 1-1 hjemme mod Leicester, vundet 3-2 hos Norwich, spillet 2-2 mod Sheffield United samt vundet 5-2 hos Wolverhampton.

Der er fuld knald på Frank Lampards Chelsea indtil nu, og det virker yderst plausibelt, at de selv kommer på tavlen, men det virker altså lige så tænkeligt, at Valencia kan få lov at lege med. Valencia lukkede fem mål ind mod Barcelona i lørdags, men scorede altså også to selv. Jeg synes odds 1.87 er fristende.

Loftus-Cheek og Rüdiger skulle definitivt være ude for hjemmeholdet, der samtidig har bekymringer omkring Kanté, Emerson, Hudson-Odoi og Reece James. Gæsterne skulle være uden Soler og Piccini.

Champions League tirsdag 21.00

Chelsea – Valencia

Spilforslag:

Begge hold scorer odds 1.87 Bwin

Yussuf Poulsen og hans kollegaer i RB Leipzig er tilbage i Champions League efter en enkelt sæsons pause, og de åbner med en udekamp mod Benfica. På papiret er det en vanskelig opgave, Benfica har et eller andet over sig, 'et navn' der gør, at man trods alt aldrig tager opgaven for let. Og måske derfor går det ofte galt. I de seneste tre og fire af de seneste fem sæsoner formåede de ikke at vinde deres første hjemmekamp i gruppespillet. Tre af disse fire blev tabt.

RB Leipzig har fået den bedst mulige start på sæsonen med en førsteplads efter fire runder, og man har overstået en kamp mod Bayern München. De har scoret i samtlige udekampe i 2019, hvoraf kun én blev tabt.

Forudsætter vi, at denne stime kan fortsætte, skal Benfica altså lave to pinde for at vinde. Det formåede ikke engang Bayern München, selvom de kom foran allerede efter tre minutter i lørdagens duel. Jeg tror, at Poulsen og co. kan slippe fra Lissabon med et godt resultat, og spiller dem som draw-no-bet til odds 1.92 hos Unibet, der giver indskuddet retur ved pointdeling.

Benfica synes plaget af skader og må sandsynligvis klare sig uden Vinicius, Chiquinho, Conti, Tavares, Fernandes og Ebuehi, mens der trods alt 'kun' skulle være tvivl omkring Pires. Gæsterne skulle blot være uden Hannes Wolf og Tyler Adams.

Champions League tirsdag 21.00

Benfica – RB Leipzig

Spilforslag:

(Draw-no-bet) 2 odds 1.92 Unibet