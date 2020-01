Kan Ulvene bremse Liverpools march?

Der mangler at blive afviklet en enkelt kamp for at fuldende runde i Premier League, og den ser Jürgen Klopps suveræne mandskab gæste Wolverhampton på Molineux Stadium

Liverpool har taget 13 sejre i træk i Premier League. De har vundet 21 af 22 kampe. Taget 64 af de 66 mulige point. Det er vanvittigt, og det nemmeste i verden vil muligvis være bare at gå med De Røde i resten af sæsonen, for det lader jo ikke til, at nogen kan stoppe dem. På det seneste har de endda også fået lukket totalt af og ikke indkasseret i syv kampe i træk.

Det er dog ikke udelukkende deres egen ”skyld”, om man så må sige, at nullet har stået. Ingen Tottenham-fan glemmer Lo Celsos enormt store chance kort før tid, som kunne have givet 1-1, og der gibber stadig også i United-fans, hvordan især én enorm mulighed i 2. halvleg kunne have bragt en udligning, og så er det tvivlsom, om Liverpool havde fået deres kontra-mål til sidst.

Så der er sprækker, og hvad sker der, hvis modstanderen rent faktisk rammer netmaskerne og ikke storbrænder? Det holdt hårdt med at få 1-0 sejren i land over Wolves i hjemmekampe to dage før nytår, og ”ulvene” kommer fra en mægtig kamp i weekenden, hvor de vendte 0-2 til 3-2 sejr ude over Southampton.

Artiklen fortsætter under billedet...

Virgil van Dijk og Liverpool synes ustoppelige i denne sæson. Foto: Carl Recine / Ritzau Scanpix

Endnu engang viste Jimenez hvilken fremragende spiller han er, og bliver Liverpool-nullet ved at stå? Ser vi bort fra Liverpool og Manchester City, er ingen bedre til at hente resultater mod ”top seks” end Wolves, og nok er truppen ikke den største, men de synes at have alle profilerne klar til kamp i aften. Liverpool må efter alt at dømme undvære Keita og Milner, mens Lovren skulle være tvivlsom.

Jeg tager chancen på, at Liverpools jerngreb om ligaen for en stund løsnes en lille smule takket være et inspireret Wolves-mandskab og spiller hjemmeholdet på asian handicap +1, som giver odds 1.73 hos Bethard ved hjemmesejr eller uafgjort og indskuddet retur, hvis Liverpool vinder med ét overskydende mål.

Spilforslag:

Premier League

(asian handicap +1) 1 odds 1.73 Bethard