Karantæne kan koste dyrt

Ligafodbolden er tilbage efter to ugers stilhed, og det gælder også den næstbedste engelske række, The Championship, hvor der fredag aften er dækket op til London-brag

Fulham tager på Craven Cottage imod Queens Park Rangers, og sidstnævnte er på udkig efter en succesoplevelse efter fire kampe uden sejr, mens Fulham kommer ind til opgøret med to sejre og i alt syv point for de seneste fire kampe.

Med andre er hjemmeholdet på papiret i bedst form, men én forholdsvis vigtig faktor kan spille QPR en lille fordel i hænde. Fulham må klare sig uden Aleksandar Mitrovic. Han er ikke bare klubbens topscorer, han er hele ligaens topscorer.

Serberen har scoret 12 ligamål i denne sæson, hvilket er lige præcis 50 procent af klubbens mål. Hans scoringer er fordelt ud over ni kampe, og i otte af dem høstede Fulham point. Eller sagt omvendt; kun én gang har han prøvet at score i en kamp i denne sæson, som Fulham endte med at tabe. Det kan således dårligt være andet end et handicap at skulle undvære frontløberen, som har stået for holdets seneste fire scoringer.

QPR er som nævnt ikke i fantastisk form, men er heller ikke ringere end at sæsonens syv udekampe har kastet fire sejre af sig, og så sluttede ingen af de seneste fem møder mellem disse to i øvrigt med hjemmesejr.

Det rene to-tal kaster odds 4.50 af sig hos Bwin, jeg tager højde for en pointdeling og spiller ”draw-no-bet”, hvilket hos 888 giver odds 3.25 ved udesejr og indskuddet retur ved uafgjort.

Spilforslag:

The Championship fredag 20.45

Fulham – Queens Park Rangers (dnb) 2 til odds 3.25

Danmark vinder lodtrækning: Får ekstra hjemmekamp ved EM

Se også: Island ramler ind i Rumænien i EM-playoff

Dansk VM-modstander dropper transkønnet spiller: - Tror det er klogt