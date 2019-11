Klar tale: Mourinho vinder comeback

José Mourinho er tilbage som manager for en af topklubberne i Premier League, og har fornøjelsen af et London-opgør i sin første opgave som chef for Tottenham

Hvor gad man godt at have været en flue i og omkring træningsanlægget hos Tottenham i den forgangne uge.

Hvad tænker spillerne mon om, at de nu skal have José Mourinho som boss i stedet for Pocchetino? Var de kørt trætte i sidstnævntes arbejds- og træningsmetoder, eller begræder de oprigtigt, at han er væk.

Hvad tænker de så om, at det lige af alle mennesker blev Mourinho, der er udpeget som afløser?

Der var engang, han var kendt som 'spillernes mand', men det gik noget fløjten i løbet af hans sidste år i såvel Chelsea som Manchester United.

Det skal dog lades manden, at han kan noget, det vidner titelkabinettet alt om, og han kan måske sparke noget nyt liv i en Tottenham-trup, som bare ikke har kunnet få det til at fungere i denne sæson og de står lige nu på utrolige fem kampe i træk uden sejr i ligaen.

Jeg satser på, at det ikke bliver til seks.

Hvor sløjt man end mener, det har stået til hos Tottenham, står det værre til hos West Ham, der ellers fik så fin en start, men nu er uden sejr i syv kampe, hvis man tæller alle turneringer med.

Forsvaret er hullet som en si, og dét satser jeg på, at Spurs-spillerne kan udnytte.

I seks af deres seneste syv kampe indkasserede West Ham mindst to mål og udviser en tendens til, at korthuset meget hurtigt falder sammen i modvind. De var bagud 3-0 hjemme mod Newcastle efter 51 minutter, de var bagud 3-0 ude mod Burnley efter 54 minutter.

Harry Kane var endnu engang brandvarm for England, Christian Eriksen har tanket medvind i den danske landsholdstrøje og spillerne skal ud og vise sig for den nye boss. De har vundet deres seneste tre udekampe mod West Ham og jeg jagter fire på stribe.

Det ”rene” to-tal giver odds 1.78, jeg vover pelsen på asian handicap -1, som giver odds 2.28 hos Unibet ved sejr på mere end et overskydende mål og indskuddet retur ved sejr på et mål.

Spilforslag:

Premier League lørdag 13.30

West Ham – Tottenham

(asian handicap -1) 2 odds 2.28 Unibet

Real Madrid – Real Sociedad

Det er tredje gang i 2019, at de to konge-klubber står overfor hinanden, og det er Real Madrid, som har revanche til gode. Sociedad vandt nemlig begge de foregående opgør, og de er ikke blevet dårligere i mellemtiden. Jeg tør dog ikke satse på tre på stribe, men går efter mål og revanche til Real Madrid.

Sociedad har scoret mindst mål i deres seneste tre dueller mod Real Madrid, og otte af deres seneste ni dueller i Madrid havde mindst tre mål. Madrid scorede 10 mål i deres sidste to kampe inden pausen, mens Sociedad har scoret i alle kampe i denne sæson, bortset fra udekampen mod ærkerivalerne fra Bilbao.

Spilforslag:

La Liga lørdag 21.00

Real Madrid – Real Sociedad

1 + begge scorer odds 2.50 Unibet

