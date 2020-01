Köln leger med i Dortmund

Der er odds omkring 1.36 på en kamp med mindst tre scoringer. Det kan man sådan set godt forstå, for det er bare ”aldrig” kedeligt gå til bold hos de blå-gule. I hvert fald ikke med deres nuværende hold for deres seneste 13 hjemmekampe havde alle mindst tre mål.

Hvis man så kigger på udfaldet ”over 2.5 og begge hold scorer”, henter man i stedet odds 1.80, så bookmakerne har tydeligvis en forventning om, at Dortmund kan klare alle de mange mål selv. Det kan de også, se bare på sidste uge hvor vidunderknægten Haaland alene scorede tre!

Men jeg tipper nu Köln til at lege med. Prøv at kaste et blik på formbarometeret. RB Leipzig øverst, Bayern München nummer to, og så kommer minsandten FC Köln, der lå under stregen, da Markus Gisdol overtog trænersædet mod slutningen af året.

Efter fire sejre i træk ligger de nu nummer 13 og har på de fire kampe høstet fire point mere, end i de foregående 14 runder tilsammen. Selvtilliden er høj, og prøv at kigge mod eksempelvis deres sidste udekamp inden jul. Her var de bagud 2-0 ude mod Frankfurt og vandt 4-2. Hørte jeg nogen sige rygrad? Den omvendte kamp sluttede 3-1 til Dortmund, en gentagelse af de cifre virker ikke utænkeligt.

Spilforslag:

Bundesliga fredag 20.30

Borussia Dortmund – FC Köln

Over 2.5 mål + begge hold scorer odds 1.80 bet365

Utrecht – Den Haag

Lad os desuden lige smide endnu en måljagt oven i hatten til sådan en fredag aften. Ni af hjemmeholdets seneste 11 ligakampe havde mindst tre mål, ni af gæsternes seneste 12 udekampe i ligaen havde mindst tre mål. Læg dertil at de seneste fem opgør mellem disse to bød på hhv. tre, seks, tre, fem og seks kasser, og det tegner ikke ligefrem til en langgaber.

Spilforslag:

Æresdivisionen fredag 20.00

Utrecht – Den Haag over 3 mål odds 1.72 bet365

