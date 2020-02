Lægger Braithwaite op til Messi igen?

Bookmakeren Unibet har benyttet anledning til at sætte en række specielle odds på den danske landsholdsangribers præstation i El Clásico. Efter en flot præstation i debut’en mod Eibar, hvor han var involveret i to mål efter sin indskiftning, er det ikke blevet mindre sandsynligt, at den danske landsholdsspiller kommer til at spille en væsentlig rolle for Barcelona i denne sæson. Det store, aktuelle spørgsmål er naturligvis, hvad hans opgave bliver i en af verdens største fodboldkampe.

Unibet satte ved klubskiftet i sidste uge odds i forhold til en forventning om, at Martin Braithwaite ville starte på banen i omkring syv af de resterende 14 La Liga-kampe, men det skete som bekendt ikke i den første, og det sker næppe heller i Madrid søndag.

”Mod Napoli brugte træner Quique Setién chilenske Arturo Vidal på højrekanten med Griezmann på venstre og Messi i midten. Man kunne sagtens forestille sig, at det var formationen til de store kampe, hvor Vidal træder et skridt tilbage, når Barcelona forsvarer. Alternativerne til Arturo Vidal er Ansu Fati, Rey Manaj og Martin Braithwaite, og her er vores vurdering, at han ikke står forrest,” siger Unibets pressechef, Per Marxen.

Braithwaite fik noget nær en drømmedebut. Nu gælder det Real Madrid. Foto: Albert Gea/Ritzau Scanpix

Der kvitteres derfor med odds 5.00 på, at Martin Braithwaite starter på banen mod Real Madrid, mens man kun får pengene 1.13 gange igen, hvis han starter med en bænkeplads. Kommer han rent faktisk på banen, er der selvsagt en chance for, at han kommer på måltavlen, og Unibet er klar med odds 3.45 på en pind af danskeren. Det er kun marginalt mere end Antoine Griezman 3.35, men stadig i kølvandet på Lionel Messi, der giver odds 2.30.

Mere interessant er det måske at satse på, at Martin Braithwaite lige som i sin debut leverer en assist, hvilket giver pengene 7.00 gange igen, eller at han mere specifikt lægger op til Lionel Messi, hvilket giver odds 12.00.

”Sandsynligheden for at han lægger op til et mål bør være mindre, end sandsynligheden for, at han scorer. Det fortæller statistikken os om både Braithwaite og angriberne generelt. Omvendt har Braithwaite jo allerede vist, at han er i stand til fra kanten at finde Messi, så måske ligger der en god mulighed for et forsigtigt hyggespil på, at historien gentager sig,” siger Per Marxen.

Endelig er der det helt store spil til odds 21.00 på, at Martin Braithwaite både scorer og leverer en assist. Måske er det at sætte overliggeren en kende for højt, men omvendt havde ikke mange regnet med at se danskeren i Barcelona-trøjen i det hele taget.

