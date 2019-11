Legende er tilbage: Målene kommer til at vælte ind

Fire nederlag i træk var mere end ledelsen i Hertha Berlin kunne tillade den i foråret udpegede træner Ante Covic, og ny mand i chefrollen er den tidligere måltyv og landstræner Jürgen Klinsmann. Har han fået lappet Herthas rystende usikre defensiv sammen i ugens løb?

Nu har Klinsi aldrig været kendt som en defensiv strateg i de trænerroller, han med større eller mindre held har påtaget sig, så jeg har svært ved at tro, at de kan holde Dortmund fra scoring lørdag eftermiddag. Hertha har ikke holdt nullet i syv kampe og alene i de seneste fem indkasseret 15 mål!

Dortmund-defensiven imponerer dog ikke meget mere med 12 mål imod i deres seneste fire kampe, og de har i Bundesligaen i denne sæson kun holdt nullet i udekampen mod Schalke 04. I fire af deres seneste seks udekampe var begge hold på tavlen i kampe med mindst tre mål.

Samme udfald havde givet gevinst i Herthas seneste fem hjemmekampe, og med to usikre forsvar, et hjemmehold som skal imponere en ny træner og et udehold på jagt efter at vende en skidt stime, tages chancen på mål af begge parter i en kamp med mindst tre mål.

Spilforslag:

Lørdag 15.30 1. Bundesliga

Hertha Berlin – Dortmund

Over 2.5 mål og begge scorer odds 1.90 bet365

Liverpool – Brighton

En halv time efter at opgøret på det Olympiske Stadion i Berlin er fløjtet i gang, skyder Liverpool endnu en hjemmekamp i gang. Brighton er på besøg og det er et voldsomt program, Liverpool kører sig og kommer til at køre sig i de kommende uger.

Derfor skal jeg ikke nyde noget af at satse på, at de kan vedligeholde deres fornemme stime, men jeg vil meget gerne satse på et andet spil på kampen. Nemlig et fair udfald med et minimum antal kort.

Brighton har spillet i Premier League i de seneste to sæsoner. I deres fire opgør mod Liverpool i denne tid blev der sammenlagt uddelt tre gule kort! Så kan man selvfølgelig anføre, at de måske spiller anderledes nu, men nej, det er der ikke belæg for at tro.

Liverpool ligger nummer to på fair play-barometeret med et snit på 0.83 gule kort pr. hjemmekamp, mens Brighton ligger nummer fire med et snit på 1 gult kort pr. udekamp. De har blandt andet spille ude mod Man. City i denne sæson, hvor de tabte 4-0 i en kamp med et gult kort til hver. Nedenstående giver gevinst ved 0-2 kort og indskuddet retur ved tre kort.

Spilforslag:

Lørdag 16.00 Premier League

Liverpool – Brighton under 3 kort 1.85 bet365

Lille – Dijon

Vi lukker med en lille satsning fra Ligue 1, hvor rundens største hjemmebanefavorit er Lille, men det er måske ikke så sikkert, at de kører tre point i land, som oddsene indikerer. De spillede onsdag aften Champions League mod Ajax og tabte.

Det var femte gang, de var i aktion i Champions League i løbet af efteråret. Kun én gang er det lykkedes dem at vinde den efterfølgende kamp i ligaen. To gange har de endda haft hjemmebanefordel mod hold, der ligger under nedrykningsstregen og begge sluttede uafgjort.

Nej, Dijon virker ikke skræmmende, men de har dog to sejre i deres seneste tre kampe, blandt andet over PSG, Lille har én sejr i 11 kampe. Jeg har valgt satsningen på asian handicap +1, der hos bet365 giver odds 2.01 ved udesejr eller uafgjort og indskuddet retur ved hjemmesejr på ét overskydende mål.

Spilforslag:

Ligue 1 lørdag 20.00

Lille – Dijon

(asian handicap +1) odds 2.01 bet365

