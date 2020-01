Leicester ramt på selvtilliden: Det skal udnyttes

Der er tre kampe i Premier League onsdag aften, og to af dem med storhold som hjemmebanefavoritter, hvor værdien er vanskelig at få øje på, men vi lurer på aftenens første kamp i Leicester

Kunne Everton ikke have nøjes med at lukke ét mål ind i tillægstiden og ikke to, så mit handicap-kryds var gået hjem? Kunne Chelsea ikke have nosset sig sammen og holdt Arsenal fra fadet, så mit tip på under tre mål ikke skulle ryge to minutter før tid?

Jeg kan ikke påstå, at betting-forslagene er hårdt plaget af medvind i øjeblikket, og hvad gør man så? Man skruer ned for sine indsatser, man tjekker, at man nu ellers gør, som 'man plejer', og så går man ellers bare en smule mere forsigtigt til værks. Det er betting, det er et forsøg på at forudsige ting, og på et tidspunkt rammer medvinden igen.

Forhåbentlig allerede i aften hvor jeg kigger mod Skotland og Kilmarnock, som har besøg af Celtic. 'Killie' har været igennem en horribel periode i december med fem nederlag i træk i ligaen, hvori de ikke engang scorede bare ét mål.

11 sejre i 12 ligakampe er det blevet til for Celtic, hvor undtagelsen var mod Steven Garrard og Rangers. Foto: AP.

De sidste fire nederlag var dog alle på 1-0, blandt andet på udebane mod Rangers, så defensiven er tydeligvis ikke helt til rotterne, og den skal også virke optimalt i aften, hvis de skal true Celtic. Sidstnævnte har 11 sejre i 12 ligakampe, undtagelsen var mod rivalerne fra Rangers.

De er bare svære at vælte i den skotske liga, men ingen af deres seneste fem sejre var dog på mere end to overskydende mål. Kilmarnock har kun to hjemmenederlag i denne sæson, begge på ét overskydende mål og det ene i øvrigt mod Rangers.

Ingen af Celtics seneste otte besøg hos Kilmarnock blev tabt med mere end højst to mål, og ingen af de seneste seks havde mere end tre mål. Jeg tager chancen på to forskellige fronter, som du kan se af nedenstående.

Spilforslag:

Premiership onsdag 20.45

Kilmarnock – Celtic 2 + under 3.5 mål odds 1.83 Comeon

(Asian handicap +1.75) 1 odds 1.75 bet365

Leicester – West Ham

Kasper Schmeichel og Leicester i aktion i weekenden mod Burnley. Foto: Oli Scharff / Ritzau Scanpix.

Kan West Ham føje yderligere spot til skade for Leicester i aften? Hjulene synes at være punkterede på Leicesters ellers fænomenale køretur mod en top fire-placering, og Brendan Rodgers indrømmer efter weekendens nederlag i Burnley, at der pludselig ser ud til at mangle lidt selvtillid i spillet.

Det har haft store konsekvenser at undvære Ndidi, og der er mulighed for at se ham tilbage i aften. Sker det, ville jeg ikke satse på 'Hammers' i nogen form, så jeg anbefaler, at du holder øje med holdopstillingerne. Er han ikke med, kunne det være en endnu en svær kamp for Leicester, for West Ham har ingen som helst intentioner om andet end at forsvare.

West Ham fik point med hjem fra Leicester i de seneste to og i tre af de seneste fire sæsoner, og møder man et hold, som er lidt ramt på selvtilliden, er det ikke så vanskeligt som vanligt at gå ind og forsøge at spolere spillet. Derfor en lille satsning på gæsterne. Med gardering.

Spilforslag:

Premier League onsdag 20.30

Leicester – West Ham (asian handicap +1) 2 odds 2.13 Bethard

