Lille langer ud

I den bedste franske række synes Lille at have vendt en skidt stime til noget positivt, og vi har kig på deres fredagskamp mod Brest i dagens betting-klumme, men vi starter i Hamburg

Begge hold på tavlen til odds 1.72, når Hamburger SV tager imod Heidenheim? På papiret kan du finde væsentligt dårligere væddemål til dårligere odds denne fredag. Dermed ikke sagt, at det nødvendigvis også giver gevinst, men sandsynligheden virker ganske meget til stede.

HSV har scoret i 16 af sæsonens 17 kampe. Undtagelsen var udekampen mod ærkerivalen St. Pauli. Deres seneste syv kampe i træk sluttede med følgende cifre: 1-1, 6-2, 1-1, 1-1, 1-1, 2-1 og 1-2.

Heidenheim er et offensivt indstillet mandskab, som har været på tavlen i 15 af sæsonens 17 kampe. De har blandt andet tabt 4-1 på udebane i pokalturneringen imod Werder Bremen, hvor de var bagud 4-0 efter 41 minutter, så de bliver ved at spille deres fodbold, selv i modgang.

Tæller vi sidste sæsons ligakampe med, sluttede otte af deres seneste ni udekampe med mål af begge parter. De spillede to voldsomt muntre kampe mod HSV i sidste sæson, der sluttede 2-2 og 3-2. Sidstnævnte hos HSV.

Der er ikke indikationer på, at nogle af parterne har trukket sig tilbage på banen, endsige er løbet tør for krudt i offensiven, så spillet herfra bliver på, at begge kommer på tavlen.

Spilforslag:

Fredag 18.30 2. Bundesliga

HSV – Heidenheim begge scorer: odds 1.72

Lille - Brest

I Frankrig stod Lille frem til sidste lørdag med blot én sejr i 11 kampe. En skidt stime for sidste sæsons store overraskelse i Ligue 1, som gav deltagelse i Champions League-gruppespillet. I mellemtiden er afviklet to kampe i Ligue 1, og Lille vandt begge 1-0.

Der er åbenbart blevet arbejdet med defensiven, der er blevet lukket af, og fredagens kamp byder på en anstændig mulighed for at nappe en sejr mere. Brest har fire nederlag i seks udekampe og problemer eller ej, er Lille et fremragende hjemmehold med 11 sejre i deres seneste 13 ligakampe på eget græs.

Deres seneste seks hjemmesejre kom alle i kampe med maksimalt tre scoringer, og hos Youbet er der mulighed for at kombinere et-tallet med under 3.5 scoringer og stadig få odds 2.00. Dén prøves af.

Spilforslag:

Ligue 1 fredag 19.00

1 + under 3.5 mål: odds 2.00 Youbet

