Liverpool elsker Norwich

Fra 4. december til 4. februar spillede Liverpool, klubben som sådan, 18 kampe. 15 af dem med ”førsteholdet” i aktion, mens yngre kræfter og reserver fik lov at afvikle tre cup-kampe. Af disse førnævnte 15 kampe hev Liverpool 14 sejre over 90 minutter og én sejr i ekstra tid.

Og hvorfor så nævne det? For at illustrere, at selv en heftig kampkalender ikke havde den mindst indvirkning på holdets resultater. Hvordan skal det så blive, når disse kræfter nu kommer veludhvilede tilbage efter 14 dage uden kampe? Er momentum røget, eller bobler de simpelthen af spillelyst?

Det er under alle omstændigheder forholdsvis svært at argumentere for ”kanariefuglene”, når de kommer op imod en defensiv, som har holdt nullet ni gange i deres seneste 10 ligakampe.

Norwich spillede velsagtens bedst i deres seneste og skuffende nok målløse kamp mod Newcastle. De har syv point til redning inden Liverpool kigger ind. For en måned siden blev de hamret 4-0 på Old Trafford mod Manchester United uden at byde ind med alt for meget modstand

Det skulle være muligt for manager Daniel Farke at stille fulde trup til dagens kamp, bortset fra langtidsskadede Timm Klose. Hos Liverpool skulle der være mulighed for at få Sadio Mané at se igen efter en mindre skadespause.

Ikke at han var savnet i den seneste kamp mod Southampton. Af en eller anden grund har Norwich og deres spillestil ofte ligget sublimt til Liverpools ditto med det resultat, at The Reds ofte har scoret et hav af mål mod ”The Canaries”. De vandt deres seneste seks besøg på Carrow Road, og det vil være et enormt chok at se denne serie komme til ende her.

Oddsene for en udesejr er dog selvfølgelig også derefter, hvorfor man kunne skele til ”udesejr til nul”, men jeg tør ikke udelukke, at Norwich byder ind med en enkelt pind eller mere. De har scoret i 11 af 12 hjemmekampe denne sæson.

Jeg har i stedet øjnene rettet mod et underholdende opgør som i den omvendte kamp i denne sæson, hvor Liverpool førte 4-0 ved pausen, inden Norwich ved Teemu Pukki fik reduceret til slutresultatet 4-1. Seks af de seneste syv møder producerede mindst fem mål.

Spilforslag:

Premier League lørdag 18.30

Norwich – Liverpool over 3 mål odds 1.80 MrGreen

Betting: FCK starter som lyn og torden

Spilforslag: 500.000 kroner i garanti

Se også: De aktive er enige - eksperten har frækt modbud